View this post on Instagram

Tenemos las imágenes de @juanse_quintero besándose con su exnovia Juliana Gómez. . ¿Cómo así?, pues no se alarmen, todo es por el video 'Usted es pa' mí' que se lanzará el próximo 17 de mayo en las diferentes plataformas digitales. . Pero como a nosotros nada se nos escapa les traemos en exclusiva las primeras imágenes de su segundo sencillo. . . . . . . . . #ElFisgon #juanSeQuintero #LaRed #Fisgon