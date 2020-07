green

Todo empezó cuando, contó la famosa, un médico se negó a atenderla en su casa en Cartagena, pese a que ella es “adulta mayor de 60 años con una condición pulmonar [tiene asma]”.

“El médico me contestó, más o menos: ‘No voy a ir para allá, porque si usted es sospechosa de coronavirus a mí me va a tocar botar hasta mi fonendoscopio, ¡Imagínate! Yo me sentía como que ya era un bicho raro”, recordó en el programa.

En su EPS le dijeron que, de todas formas, debían hacerle un examen para ver cómo estaban sus pulmones, por lo que la actriz de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ fue a un centro médico. Sin embargo, no contaba que allí la iban a encerrar, luego de que le preguntaran si había tenido síntomas y ella respondiera: “Para nada. Soy asmática, obviamente en este momento estoy exacerbada, estoy ahogándome y necesito hacerme una placa de pulmones“.

“[…Me hicieron el] ‘Triage’ y era para la gente del coronavirus. El guarda de seguridad cerró la puerta de vidrio con candado y todo, y yo me quedé adentro. Cuando yo me di cuenta que estaba encerrada, porque además ¡estaba encerrada en el pabellón de coronavirus!, empecé a golpear la puerta y a decir: ‘¡Sáqueme de aquí!’. O sea, como loca… patadas y puños. ‘Me hace el favor y a mí me abre, yo no tengo ningún coronavirus; yo tengo examen negativo de coronavirus. ¡Ábrame la puerta!’, yo gritaba. Hasta que me dejó salir y salí corriendo por las calles de Cartagena; me puse a llorar y todo, como desesperada”, narró Myriam de Lourdes en el programa

Luego de eso, cuando ya estaba más calmada, la famosa, que es mamá de la actriz Carolina Sabino, fue a otro hospital y encontró a un médico amigo que la atendió y encontró que todo estaba bien, añadió en el espacio de Caracol.

No obstante, días después le dio otro ataque de asma y fue de nuevo a que la atendieran, pero querían mandarla otra vez al pabellón de coronavirus. Es más, cuando se iba a ir la estaba esperando una ambulancia para trasladarla al hospital Universitario, donde están atendiendo a un gran número de pacientes con COVID-19.

“El chofer venía a llevarme. [Le dije:] ‘Me da miedo que usted me lleve para allá y me infecte’. Si yo hubiera aceptado que me llevaran para allá, hoy no estaría echando el cuento”, puntualizó la artista en la entrevista, que se puede escuchar completa en el siguiente video de Caracol Televisión: