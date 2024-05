‘Rojo Carmesí’ fue el más reciente lanzamiento del Canal RCN en su búsqueda por competir en el codiciado horario ‘prime’ de la televisión colombiana.

(Vea también: Cancelarían programa del Canal RCN porque presentadora se la llevaría mal con el director)

A pesar de contar con una trama cautivadora y un elenco de primera categoría, la recepción en términos de audiencia no ha sido la esperada. Desde su estreno, diversas mediciones de ‘rating’, incluyendo la de Kantar Ibope, han mostrado cifras poco favorables para la producción, que la ubica por debajo de ‘La casa de los famosos’ o el ‘Desafío‘.

Esto ha resultado ser una sorpresa para muchos, considerando el éxito alcanzado por su predecesora la famosa bioserie de ‘Rigo’, que retrataba la vida del ciclista Rigoberto Urán.

Se tenía grandes expectativas respecto a este proyecto; sin embargo, los resultados finales no han cumplido con las predicciones optimistas. A pesar de ello, Laura de León, quien interpreta un papel protagónico en la serie, ha salido en defensa de la misma, desafiando las percepciones negativas que la rodean.

La actriz cartagenera defendió a la telenovela con el siguiente comentario:

“Yo he visto muchos grupos de ‘Telegram, luego un montón de personas más las que me escriben aquí, más los que he visto conectados. Lo que pasa es que la novela la gente también se la ve en la página de Internet, también en otros canales, en YouTube, yo creo que todo eso cuenta”.