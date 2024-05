‘Hola, gente’ llegó al aire a finales de octubre al canal RCN, pero ninguno de producción esperó que durara tan poco en televisión. El 20 de mayo los medios de comunicación apuntaron que había llegado a su final por una mala relación entre el director y una de las presentadoras.

El programa salía al aire los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Zulma Rey fue una de las seleccionadas para estar en set junto a Paola Usme y a pesar de que Rey le contó a Pulzo que nunca tuvo un problema con Usme, contó la verdadera razón por la que se acabó el programa, además de hablar también de su relación con Iván Charria, director del espacio.

“Estaban dándole al proyecto, teniéndole fe, pero desde el día uno no estaba dando los números que necesitaban. Ya íbamos a terminar la segunda temporada y no subían los números. Un programa no se acaba por una pelea de dos empleados“, afirmó Rey, añadiendo que se enteró de que el proyecto se terminaba cuando ella misma se acercó a despedirse.

Luego de que el programa de Canal 1, ‘Lo sé todo’, asegurara que el motivo había sido por una mala relación entre Zulma Rey e Iván Charria, ella expresó:

“Yo siento que a él no le caí bien nunca, siempre noté que no le simpatizaba mucho y no sé por qué. Yo me considero una persona buena trabajadora, llego con mis propuestas, con mi letra perfecta, llegó con la intención de hacer las cosas bien, de hacer caso siempre y siento que hay personas a las que no les caes bien. Ya con el tiempo me empecé a sentir enferma“, añadió la actriz y presentadora.

En un momento, sintió que tanta presión la colapsó y fue cuando decidió acercarse a él y tratar de aclarar la situación:

“Hubo un momento en el que me acerqué y le dije que qué estaba pasando porque había correcciones y luego otras cosas. Eso luego se armó una cosa loca. Lo que sí quiero dejar claro es que eso no se acabó por un roce de empleados, se acabó porque hace rato no daba”, terminó por decir Rey, afirmando que se sentía muy triste porque para ella era un sueño hecho realidad y también para su familia.

