Zulma Rey fue una de las participantes de ‘Masterchef celebrity Colombia’ 2023, cuando tuvo que competir contra Diego Saenz, Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo.

Luego de haber llegado muy lejos dentro de la competencia, gracias a su presencia en el ‘reality’ le abrió muchas puertas en la televisión y ha dado muchas entrevistas de su vida.

Durante una charla con Laura Acuña, Rey se sinceró sobre un episodio de su vida que no fue muy chévere, pues fue titular de noticia cuando acusó a su exnovio de haberla maltratado.

Algunos llegaron a pensar que se trataba de Andrés Fierro, actor de ‘Padres e hijos’ y actual pareja. Sin embargo, se trataba de William Leandro, según aclaró en otra entrevista para ‘La red’.

Han pasado más de cuatro años y Rey estuvo presente en ‘La sala de Laura Acuña’ en donde habló de ese oscuro episodio que tuvo que vivir. Acuña le preguntó por qué se quedó tanto tiempo al lado de ese hombre:

“Hay mucho que sanar en nuestra sociedad y todo hace parte de unos vacíos que hace que aguantes muchas cosas y que pienses que esa persona de repente va a cambiar y llegan momentos en los que tú dices: ‘Es que me puse muy brava, entonces por eso me hizo eso’, unas locuras que uno se mete en la cabeza. Yo de verdad quise salir de esa relación y sí, confieso que volví con mi ex (Andrés), porque yo ya había terminado con él y como quiso figurar, empezó a decir que yo salía con los dos“.

