Mientras otros formatos de Canal RCN ponen sobre la mesa la faceta más controversial de sus participantes, Zulma Rey sacó su lado más picante al revivir sus diferencias con Carolina Acevedo en ‘Masterchef’.

La celebridad que fue eliminada recientemente habló en la cuenta de Instagram del ‘reality’ de su paso en esa competencia y ratificó la incomodidad que tuvo con la tolimense.

En medio de varias preguntas que le hicieron, la actriz reconoció como su momento más dulce en el concurso cuando llegó a la lista de los 10 mejores, pero puso sobre la mesa un episodio único.

Cabe recordar que en su salida, Rey encaró a Carolina Acevedo por el comportamiento que tuvo con ella en medio de esa experiencia, de la que exaltó a otras de las celebridades presentes.

La más reciente eliminada volvió a remarcar ese momento en el que le habló de frente a la tolimense como la situación con la que se sacó la espina, en una muestra de satisfacción por lo sucedido.

“La última [espinita] me la saqué el día de [cuando dije]: ‘No te entendí’. Creo que con esa me la saqué y le dije: ‘No me caíste bien'”, reconoció la artista sobre ese cara a cara frente a las cámaras.