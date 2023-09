‘Masterchef Celebrity’ ya se encuentra en su recta final. Dentro de pocas semanas dará a conocer un nuevo ganador, pero antes de eso, más famosos tendrán que salir de la competencia.

(Le puede interesar: Eliminada de ‘Masterchef’ encaró a Carolina Acevedo con inesperado reproche en despedida)

Zulma Rey fue la última eliminada del ‘reality’ de RCN. La actriz tuvo que decirle adiós al programa por no ponerle una salsa a su plato.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión de los jurados. Varios televidentes comentaron en redes que ella no merecía salir y que quien debió haberlo hecho era ‘Nela’ González, que, para muchos, cometió más errores.

Curiosamente, en esa lista estuvo ‘Bogdan’, quien hizo parte de la temporada pasada del ‘Desafío The Box’. Parece ser que el deportista no se ha perdido los capítulos del ‘reality’ y con un comentario dejó claro que no quería que Zulma se fuera.

‘Bogdan’, del ‘Desafío’, reprochó salida de Zulma Rey de ‘Masterchef’

La actriz publicó en su Instagram un video relacionado con ‘Masterchef’ y fue allí donde el exparticipante del ‘reality’ de Caracol comentó. “No es justo. No es justo. Mal esa decisión”, fue lo que escribió y mostró su molestia tras conocerse el veredicto en el episodio de eliminación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

(Lea también: Exparticipante de ‘Masterchef’ actúa en ‘Sonido de libertad’; lloró cuando ganó el papel)

Los comentarios sobre este mensaje no se hicieron esperar, y varios televidentes aseguraron que se sintieron en un “multiverso”, teniendo en cuenta que durante un tiempo ambos realities pelearon por el primer lugar del rating.

Finalistas de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023’

Ya solo quedan nueve famosos en ‘Masterchef Celebrity’: Juan Pablo Barragán , Daniela Tapia, Martha Isabel Bolaños, Carolina Acevedo, ‘Nela’ González, Natalia Sanint, ‘El Negrito’, Adrián Parada y Diego Sáenz.

Lee También

Los televidentes están haciendo sus apuestas respecto a quién será el nuevo ganador, aunque en redes ya se ha filtrado información respecto a los famosos que llegarían a la final.

Hace algunos días el experto en televisión, Carlos Ochoa, aseguró que el premio mayor va a ser disputado por ‘Nela’, Carolina, Daniela y Adrián.