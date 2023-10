El pasado 10 de septiembre los fanáticos de ‘Masterchef Celebrity’ vieron un reto de eliminación en el que se enfrentaron Daniela Tapia, Martha Isabel Bolaños, ‘Nela’ González, Zulma Rey y Carolina Acevedo.

La eliminada en esa ocasión fue la artista bogotana, quien recientemente lanzó unas críticas a la relación que sostienen sus colegas Alina Lozano y Jim Velázquez.

Aunque para algunos televidentes la actriz merecía dejar la competencia, hubo quienes señalaron en redes sociales que no había sido justa su salida.

Así fue su salida:

‘Masterchef’: qué dijo Zulma Rey sobre su eliminación

En las últimas horas, varios días después de lo ocurrido, la actriz abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para que seguidores le consultaran lo que quisieran. Como era de esperarse, una pregunta relacionada al programa culinario apareció: “¿Sientes que hubo rosca en tu salida?”, le preguntó un usuario.

Zulma Rey no le hizo el quite y salió a responder sin problema reconociendo que el día de su eliminación le ocurrió una situación que no le pasaba regularmente.

“No, honestamente no siento que hubo rosca con mi salida. Yo siento que uno todos los días no se levanta con el pie derecho. A mí me pasaba siempre que emplataba de afán y justo ese día terminé más temprano que todos y me quedaron como 20 minutos”, contestó inicialmente la actriz.

En su explicación, la artista mencionó que por su cabeza se cruzaron pensamientos que la hicieron dudar de su preparación, por lo que eso habría sido la causa de los errores que cometió.

“En esos 20 minutos me dejé llenar la cabeza de ‘cámbialo, cámbialo’ y dije: ‘Bueno, tengo tiempo entonces voy a hacer caso’. Me faltó confiar más en mí, yo creo que eso fue lo que pasó ese día”, agregó Rey.

Por último, demostró que aún lamenta no estar participando el el ‘reality’, que al parecer se termina este domingo, y esto lo quedó en evidencia con el tono de tristeza con el que terminó su historia.

“Tenía que ser mi salida… ¿Por qué me preguntan eso? [risas]”, concluyó.

