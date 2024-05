A finales de octubre del año pasado, el Canal RCN estrenó ‘Hola, gente’, programa de entretenimiento que se emitió desde entonces todos los sábados en la tarde y en el que participaban Iván Charria —recordado por muchos por su personaje de la ‘Chicharria’ en ‘El lavadero’—, Zulma Rey, Paola Usme, Salomón Bustamante y el ‘influenciador’ Camilo Arévalo.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que este saldrá del aire y, al parecer, el último episodio se emitiría este sábado primero de junio.

Para conocer los motivos que llevaron a que el canal tomara esa decisión, Pulzo contactó a Iván Charria, quien era el director del espacio, y este entregó su versión sobre lo que pudo haber ocurrido.

“Ya no va más. Se canceló la producción de nuevos capítulos. De un momento a otro la empresa tomó la decisión de no ir más. No lo tengo claro [el motivo], me imagino que fue por tema de ventas”, explicó Charria a este medio.

Y es que, según dijeron en el programa ‘Lo sé todo’, entre Charria y la presentadora Zulma Rey habría existido una mala relación laboral. Al respecto, el ingeniero industrial comentó:

“Seguramente ella no tenía una buena relación conmigo. Yo siempre he procurado tener una buena relación con todo el mundo y hoy en día para mí es importante tener una buena relación con todo el equipo de trabajo. Pero no siempre uno encuentra esa reciprocidad en ciertas personas”.

Para Charria, tener un buen ambiente laboral en sus proyectos es muy importante, por lo que esto fue un punto clave en el mencionado proyecto. Además, trató de explicar qué fue lo que ocurrió con Zulma Rey y dio su punto de vista de Paola Usme, la otra presentadora.

“Muchas veces las personas no están alineadas con uno. Como dice el viejo dicho: al árbol que da más frutos es al que más le pegan […]. Yo me imagino que ella no se sentía a gusto. Con el paso del tiempo cambió. Paola es un ser especial, es un gran ser humano. No había conocido una persona tan tranquila y tan transparente como Paola Usme hace mucho tiempo. Nunca le vi una mala cara”, agregó.

Por último, Iván Charria lamentó lo ocurrido y se refirió a los rumores que surgieron en algunos medios.

“Me dio mucha tristeza porque el programa era bueno. Para el público al que iba dirigido era bueno y me siento muy triste porque por chismes, o no sé, se acabó. De hecho, en ‘Lo sé todo’ dijeron que yo trataba mal a la gente sabiendo que yo soy muy mamador de gallo, pero hubo quienes le hicieron daño al programa […]. Me siento muy triste por la forma en como se dio”, concluyó el ingeniero.

