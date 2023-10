Este sábado 28 de octubre a las 5:30 de la tarde será el lanzamiento del programa con el que el Canal RCN busca llevarles entretenimiento a sus televidentes: ‘Hola, gente’.

(Vea también: Revolcón que alista RCN en su programación: llegan caras nuevas (y otras conocidas))

Este contará con un equipo conformado por Iván Charria —recordado por muchos por su personaje de la ‘Chicharria’ en ‘El lavadero’—, Zulma Rey, Paola Usme, Salomón Bustamante y el ‘influenciador’ Camilo Arévalo.

Para conocer más de la nueva propuesta del canal, Pulzo habló con Charria —quien tuvo la idea original del proyecto— y conoció de primera mano de qué se trata el programa con el que muchos colombianos podrán ganar una buena plata.

Qué es ‘Hola, gente’, del Canal RCN

De acuerdo con el ingeniero industrial, el espacio televisivo se resume en “curiosidades, algo de humor y premios para la gente”. Aunque algunos pensaron que podría tratarse de un programa de chismes, Charria comentó que no habrá nada de eso dentro de la propuesta.

En cada episodio, el programa tendrá invitados que contarán algunas situaciones de sus vidas que quizá muy pocos conocían y estos estarán acompañados por las presentadoras Paola Usme y Zulma Rey, que recientemente pasaron por los ‘realities’ ‘La isla de los famosos’ y ‘Masterchef’, respectivamente.

Acá, un adelanto que hicieron desde el canal:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan Charria (@ivancharria)

En la parte de humor, Camilo Arévalo será el encargado de darle un toque de risa y para esto tiene unos espacios y un personaje definido.

“Hay una sección que se llama ‘sabes que te estás volviendo viejo cuando…’, entonces muestra diferentes situaciones en donde te das cuenta que te estás volviendo viejo. Hay otra que se llama ‘sabes que eres un tacaño cuando…’ y otra que es de Baracaldo, que es el papel de un vigilante que es un poco necio en un conjunto cualquiera de Bogotá y Colombia”, le dijo Charria a Pulzo.

Por su parte, el presentador Salomón Bustamante está encargado de dar a conocer algunas actividades del pueblo colombiano, sobre todo en la Costa Caribe, más exactamente en ciudades como Montería, Barranquilla, entre otras, y para ello tendrá una sección llamada ‘miren lo que me encontré’.

Cómo se puede ganar plata en ‘Hola, gente’

La parte que probablemente sea la que más emociones despierte en los colombianos será en la que el programa repartirá una buena suma de dinero. En ella estará Charria, quien hace el contacto directo con la gente haciendo concursos.

Para participar se llevarán a cabo dos concursos: ‘El corchado’, que son preguntas que se le hicieron a un famoso y en las cuales el televidente debe coincidir, y ‘Pero qué memoria’, que se trata de que la persona ve una imagen por 30 segundos y posteriormente se le hacen preguntas al respecto.

Lee También

Por cada pregunta que el participante o la familia escogida responda correctamente se le entregarán 100.000 pesos. En caso de contestar todo de manera perfecta, la persona se llevará un máximo de 500.000 pesos, explicó Iván Charria.

Ahora bien, en caso de que quienes participen solo respondan unas cuantas preguntas, el restante del dinero será destinado a una obra social.

“En esos concursos que yo hago, si las personas no responden bien, por ejemplo alguien no respondió dos preguntas y sobraron 200.000 pesos, esos 200.000 pesos no van para el programa. Esa plata la metemos en un arca que se llama ‘el arca de Hola, gente y el Canal RCN‘, y cuando tengamos una cifra significativa, unos 4 o 5 millones de pesos, compramos computadores y los llevamos con Internet a alguna escuela que la necesite en algún lugar recóndito de Colombia”, aseguró el también presentador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan Charria (@ivancharria)

Cuándo se emitirá ‘Hola, gente’ en el Canal RCN

De acuerdo con Iván Charria, el programa será todos los sábados y domingos desde las 5:30 hasta las 7:00 de la noche. No obstante, este domingo 29 de octubre probablemente sea levantado de la parrilla por el cubrimiento de las elecciones regionales en Colombia.

(Vea también: El lujoso carro que habría comprado Carolina Acevedo con premio de ‘Masterchef’)

“Yo no estoy diciendo que Colombia va a ser feliz con el programa, pero si por lo menos van a tener un momento en donde se relajen”, agregó Charria a este medio

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.