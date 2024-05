Yina Calderón se ha caracterizado por ser una mujer sin miedo a hablar y decir las cosas en redes sociales. ‘La Liendra’, por otro lado, compartió en su Instagram su reacción al ver a su amiga ‘La Segura’ salir del ‘reality’ de RCN.

(Vea también: Fanáticos de ‘La casa de los famosos’ armaron ‘show’ frente de RCN y hasta llevaron bafles)

En dicho video, ‘Liendra’ aseguró que no le parecía lógico que Natalia Segura saliera, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tiene en las diferentes plataformas, sobre todo porque él, ‘Dani Duke’, Ignacio Baladán y otros cercanos a la caleña, publicaron en redes para que votaran, pero no logró salvarse y finalmente se fue de ‘La casa de los famosos’.

Yina Calderón, ante este hecho, salió a hablar en otro video y dijo que su intención era bajar de la nube a ‘La Liendra’:

“Como siempre Yina Calderón aterrizándolos. Los números son solo números, ¿qué le garantiza que esos 9 millones de seguidores la quieren? A veces a uno lo odian y lo siguen o lo siguen y no votan. Gente pidió que el lunes fuera festivo porque la gente ya no la quiere. Hay mucha gente que no tiene redes sociales y vota porque se ve el programa. Tienen que bajarse de esa nube porque la vida no solo es de números”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)



(Vea también: Karen Sevillano le tiró a su equipo luego de salida de ‘la Segura’: “Nunca pude confiar”)

Mientras Natalia Segura se está tomando el tiempo suficiente para volver a su realidad fuera de la casa, pues no fue fácil tener que dejar a Karen Sevillano, tendiendo en cuenta que fueron como mejores amigas dentro del programa.