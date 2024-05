Mauricio Gómez, ‘la Liendra’, conocido por sus controvertidas publicaciones en redes sociales, volvió a ser centro de las polémicas.

Esta vez, por cuenta del último capítulo de ‘La casa de los famosos’, donde fue eliminada ‘la Segura‘, ‘influencer’ caleña.

(Lea también: ‘La Segura’ se sacó la espina y nominó a Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’)

El creador de contenido que es un fiel seguidor del programa de RCN, refrendó a través de sus redes sociales el fanatismo por el ‘Team Papillente’, que está integrado por varios ‘influenciadores’.

Durante la gala de eliminación del pasado domingo 19 de mayo, Gómez, publicó un video en el que mostró su molestia por la salida de ‘la Segura’.

“Esto es una rosca con buñuelo, no dan los números. Cómo van a decir que tiene menos votos que Ornella. Es un programa en el que manipulan. Solo Caracol”, dijo el ‘influencer’.

“Hasta hoy veo este programa. Ojalá saliera Karen a ver quién ve eso”, concluyó.

Acá, la publicación que hizo en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liendra (@la_liendraa)

“No fue manipulación, ya no la queríamos ahí”, “su amiguita salió por patana, esa es la verdad, el público no perdona”, “le robaron los votos”, son algunos de los comentarios que se leen en el ‘post’.

Sobre los rumores de una segunda temporada del ‘reality’, ‘la Liendra’ ha sonado como futuro participante. Sin embargo, el Canal no se ha pronunciado al respecto.