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La infraestructura educativa en las zonas más apartadas de Colombia está dando un salto hacia la construcción industrializada. El Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), confirmó que avanza en la ejecución de más de 30.000 metros cuadrados de aulas utilizando el sistema Steel Framing, una técnica que elimina casi por completo el uso de mezclas húmedas en las obras.

Esta tecnología, conocida como “construcción en seco”, permite un ahorro de hasta el 90 % de agua en comparación con los métodos tradicionales de concreto y ladrillo. Al fabricar los componentes a medida en entornos industriales, el desperdicio de materiales es mínimo, facilitando la entrega de espacios en tiempos menores y con un impacto ambiental reducido.

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Según Sebastián Caballero, gerente del FFIE, este modelo no solo es más rápido, sino que emplea acero, un material 100 % reciclable. “Permite entregar espacios de calidad, con menor impacto ambiental y en tiempo récord”, señaló el funcionario. El sistema incluye aislamiento térmico y acústico, lo que ayuda a que las aulas mantengan una temperatura agradable sin necesidad de aire acondicionado, reduciendo el consumo eléctrico del plantel.

Actualmente, se adelantan 62 proyectos bajo esta modalidad en todo el país. Entre las entregas más recientes destaca la Institución Educativa Rural Bracitos, en El Tarra (Norte de Santander), que ya cuenta con 17 nuevos ambientes escolares.

Otras obras en ejecución bajo este modelo son:

Santander de Quilichao (Cauca): I.E. Cauca (31 ambientes).

Aracataca (Magdalena): I.E.D. John F. Kennedy (22 ambientes).

El Tarra (Norte de Santander): I.E. Filo El Gringo (34 ambientes).

Nueva Granada (Magdalena): I.E.D. Agropecuaria Urbano Molina Castro (17 ambientes).

Con esta apuesta, el Gobierno busca cerrar brechas en zonas rurales y de difícil acceso, donde el transporte de materiales pesados tradicionales suele ser un obstáculo para la terminación de las obras.

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