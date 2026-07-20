En el marco de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, utilizó la capital antioqueña como escenario para esbozar lo que será una de las líneas fundamentales de su administración 2026-2030. Durante los actos protocolarios celebrados este 20 de julio en Medellín, De La Espriella hizo énfasis en la necesidad de transformar el país mediante la adopción de esquemas de gestión que, según señaló, han demostrado resultados positivos en la región.

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Acompañado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el mandatario electo dio un mensaje de unidad y proyectó una visión de gobierno que busca extender el funcionamiento administrativo de la capital paisa al resto de los departamentos. “Si en Colombia podemos construir la ‘Patria Milagro’, eso implicaría replicar el modelo de Antioquia y Medellín en el resto de departamentos para llevar a nuestro país al lugar de grandeza que se merece”, declaró De La Espriella durante su intervención.

Esta propuesta busca, en esencia, trasladar las políticas de seguridad, desarrollo de infraestructura y civismo que caracterizan a la actual administración regional hacia el nivel nacional. El presidente electo subrayó que la construcción de esta “Patria Milagro” debe ser un trabajo colectivo, fundamentado en lo que denominó “trabajo, autoridad, unidad y amor por Colombia”, principios que marcaron el eje central de su mensaje presidencial en redes sociales durante la jornada festiva.

La agenda del 20 de julio no se limitó a los actos protocolarios en la ciudad. Tras la ceremonia, el presidente electo se desplazó al noroccidente de Antioquia para visitar las obras del Túnel del Toyo (Guillermo Gaviria Echeverri). Esta megaobra, que pretende conectar las concesiones viales Mar 1 y Mar 2, es vista por el gobierno entrante como un símbolo de la integración regional y la eficiencia en infraestructura. El gobernador Rendón calificó la visita como una “gesta libertaria que refleja el civismo, la resistencia y la solidaridad de los antioqueños”, reafirmando la sintonía entre el gobierno regional y el plan de acción del próximo Ejecutivo.

El movimiento político “Defensores de la Patria”, que acompañó a De La Espriella durante su campaña, ha respaldado esta visión de descentralización administrativa y réplica de modelos exitosos. Con este anuncio, el presidente electo marca una postura clara frente a cómo pretende abordar la gestión pública, priorizando la articulación con las regiones y la estandarización de políticas locales hacia una escala nacional, con el objetivo declarado de llevar al país a niveles superiores de desarrollo durante su cuatrienio.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.