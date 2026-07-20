La celebración del Día de la Independencia en Medellín dejó un saldo político más allá de los actos protocolarios. Durante la jornada de este 20 de julio, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, aprovechó la presencia del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para enviar un mensaje político de alto impacto, en el que no solo le dio la bienvenida al nuevo mandatario, sino que aprovechó para realizar un balance crítico de la relación que sostuvo la ciudad y el departamento con el Gobierno Nacional durante los últimos cuatro años.

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El tono del mandatario local fue de marcado optimismo frente a la transición que vivirá el país en los próximos días. “Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante 4 años. A partir del próximo 7 de agosto lo volveremos a tener”, declaró Gutiérrez ante los asistentes, en una intervención que resonó como una ruptura formal con la dinámica administrativa previa. Para el alcalde, la llegada de De La Espriella al poder ejecutivo representa, a su juicio, una oportunidad para restaurar la articulación entre el nivel central y las regiones, una relación que, según sus palabras, estuvo fracturada durante el mandato anterior.

El discurso de Gutiérrez estuvo cargado de una narrativa que busca capitalizar el sentimiento de la base electoral antioqueña. Bajo el lema “Antioquia resistió y Colombia se salvó”, el alcalde describió el ambiente que se percibe en la región frente al cambio de gobierno. El 20 de julio, según el mandatario, no es solo una fecha patria histórica, sino un punto de inflexión para el país: “Dentro de 19 días, Colombia tomará un rumbo distinto y antes de comenzar ese nuevo capítulo vale la pena preguntarnos: ¿qué país queremos volver a ser?”.

En su intervención, el alcalde Gutiérrez detalló los pilares fundamentales que, desde su perspectiva, deben marcar la gestión del nuevo gobierno para recuperar la confianza ciudadana y la estabilidad institucional. El mandatario hizo énfasis en la necesidad de generar un entorno propicio para la inversión privada, permitiendo que “el empresario invierta sin miedo”, así como la garantía de seguridad en el campo para que “el campesino siembre tranquilo”.

El discurso concluyó con una visión de libertad y orden, elementos que Gutiérrez considera esenciales para la nueva etapa que iniciará el 7 de agosto. El alcalde expresó su sueño de una nación donde los jóvenes encuentren oportunidades reales, los padres no vivan con la angustia por la seguridad de sus hijos y, especialmente, donde la fuerza pública recupere el orgullo y la autoridad frente a los grupos armados ilegales. Este intercambio en Medellín marca el tono de lo que será una alianza estrecha entre la administración de Fico Gutiérrez y el gobierno de Abelardo De La Espriella, centrada en una agenda común de seguridad, orden y reactivación económica.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.