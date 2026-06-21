Abelardo de la Espriella fue elegido nuevo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de 2026, marcando el regreso de la derecha al poder después de cuatro años de gobierno de izquierda. Su posesión está prevista para el próximo 7 de agosto.

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La campaña estuvo marcada por fuertes confrontaciones políticas, especialmente por las críticas y cuestionamientos de sectores cercanos al presidente Gustavo Petro frente al proceso electoral y sus resultados.

Durante el periodo entre la primera y la segunda vuelta también hubo movimientos estratégicos para atraer votos de centro y disputas sobre temas como la propuesta de una Asamblea Constituyente.

Además, varios episodios mediáticos marcaron el ambiente electoral: desde la polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia hasta debates sobre el lema de campaña de De la Espriella y cuestionamientos sobre su nacionalidad múltiple. Ninguna de estas controversias afectó de forma decisiva su candidatura.

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Abelardo de la Espriella, abogado nacido en Bogotá y criado en Montería, construyó reconocimiento nacional por su trayectoria jurídica y empresarial. Fundó una firma con presencia internacional y presentó su campaña con un discurso enfocado en gestión, empresa y generación de riqueza.

Petro duda de resultados y hay ácidas visiones

En Blu Radio, los panelistas señalaron que para Petro el sistema que le dio la presidencia ahora no funciona de manera casi que mágica.

Felipe Zuleta fue tajante y le dijo a Petro que no ayude a causar un ambiente de tensión que pueda escalar en violencia.

“Ojalá el presidente entre en cordura”, señaló. Sus compañeros también resaltaron que la doble moral en la visión de Petro es evidente. “Si hubiera ganado Cepeda, no estarían reprochando el resultado”, agregaron.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: