El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de la controversia que desataron recientes declaraciones de Gustavo Bolívar sobre un eventual triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales. El funcionario aseguró que el Gobierno reconocerá el resultado de la segunda vuelta siempre que exista claridad sobre la decisión de los ciudadanos en las urnas.

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Las declaraciones de Benedetti se dieron durante la presentación del decreto de orden público que regirá durante la jornada electoral. El ministro rechazó los mensajes que, a su juicio, pueden alimentar tensiones en medio de la campaña y pidió prudencia a los diferentes sectores políticos.

“No me gustan esas declaraciones que están llamando a hacer algún tipo de amenaza o de presagios apocalípticos de qué pasa o qué no sucede en la democracia, o qué sucede el día de elección. Lo que es claro es que hay unas instituciones fuertes. Hemos hecho una articulación impresionante para que quede nítida la voluntad popular. Si queda nítida la voluntad popular, el Gobierno claro que tiene que reconocer esa voluntad popular”, afirmó Benedetti.

La respuesta del ministro surgió luego de que Gustavo Bolívar, integrante de la campaña presidencial de Iván Cepeda, asegurara que si ganaba Abelardo de la Espriella “el país se incendiaría”. Esas palabras provocaron críticas desde distintos sectores políticos, empresariales y ciudadanos que cuestionaron el alcance de esa afirmación en un momento clave para el país.

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Posteriormente, en diálogo con Mañanas Blu, Bolívar intentó aclarar el sentido de sus palabras. Sin embargo, el exdirector del DPS sostuvo que su comentario no correspondía a una amenaza organizada, sino a una interpretación de las tensiones sociales que podrían surgir dependiendo del resultado electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: