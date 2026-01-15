Una comunicación interna reveló que el Senado tendría que desvincular a cerca de 70 contratistas este año debido a un faltante presupuestal estimado en $ 143.000 millones, que compromete no solo el funcionamiento administrativo del Legislativo, sino también la seguridad en el Capitolio.

La advertencia fue hecha por la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, en una carta dirigida al presidente del Congreso, Lidio García, y a los miembros de la Comisión de Administración. El documento, enviado también a Angélica Lozano, Nadia Georgette Scaff, Pedro Flórez y Jaime Durán Barrera, plantea un escenario financiero que limita la operación de la entidad durante 2026.

Según la comunicación, el Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025 asignó las apropiaciones presupuestales para el Senado en 2026, cifra que resulta inferior tanto frente al presupuesto vigente al cierre de 2025 como frente al anteproyecto presentado para el año entrante.

Las cuentas muestran una reducción del 2 % frente al presupuesto aprobado en 2025 y una caída del 35 % frente al anteproyecto que elaboró la entidad. “El presupuesto asignado no atiende la solicitud presentada, y no contempla incrementos frente al año anterior, a pesar de que los gastos aumentarán entre 5,1 % y 23 %”, indicó Salamanca, aludiendo a dos factores principale:

El IPC 2025 , que cerró en 5,1 %



El aumento del salario mínimo , que se ubicó en 23 %



Ese desfase, advierte, impide cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento del Senado para 2026.

#POLÍTICA | Senado tendría que despedir a alrededor de 70 personas y alertan que está en riesgo la seguridad del Capitolio y el trabajo de la Policía, pues les faltan al menos $143 mil millones. Pidieron al Gobierno girar esa plata o que les permitan mover sus propios recursos… pic.twitter.com/IoaGD7Q4Hj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 15, 2026

La mayor preocupación, según el informe, es el impacto sobre la seguridad del Congreso. El recorte dejaría sin contrato a cerca de 70 personas que actualmente prestan servicios logísticos y operativos, la mayoría vinculados al Centro Integrado de Control del Senado.

Ese equipo —conformado en buena parte (41) por personal en condición de discapacidad, provenientes de las Fuerzas Militares, la Policía y personas desmovilizadas que sufrieron lesiones— cumple funciones de apoyo a la Policía Nacional en las sedes legislativas.

Senado de Colombia no podría cubrir gastos de funcionamiento en 2026

Salamanca informó que los $ 60.435 millones aprobados, correspondientes al rubro de inversión, fueron destinados por completo al proyecto enfocado en mejorar las condiciones de seguridad y desplazamiento de los servidores públicos del Senado.

La decisión dejó sin recursos otros programas considerados esenciales para operar, entre ellos:

Actualización de sistemas informáticos



Renovación de infraestructura tecnológica



Mejoras al sistema integrado de seguridad electrónica del Congreso



Ante esa situación, la Dirección Administrativa solicitó al Departamento Nacional de Planeación autorización urgente para trasladar recursos dentro del presupuesto de inversión. La intención es garantizar servicios mínimos en tecnología, soporte operativo y mantenimiento.

La situación expuesta por el Senado se suma a las alertas recientes sobre limitaciones presupuestales en varias entidades públicas. Expertos han advertido que el desbalance fiscal, menor recaudo tributario y presiones de gasto del Gobierno han causado restricciones para la operación estatal.

