Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El nombramiento se da luego de la renuncia de Angie Lizeth Rodríguez, quien dejó el cargo el pasado 14 de enero para asumir como gerente en propiedad del Fondo Adaptación.

Mondragón llega a la entidad responsable de la coordinación estratégica y administrativa de la Casa de Nariño tras haberse desempeñado como directora de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Desde ese rol, tuvo a su cargo temas relacionados con orden público, convivencia ciudadana y articulación institucional.

Quién es la nueva directora del Dapre

La nueva directora del Dapre es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y cuenta con especializaciones en Administración en Salud y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, acumula más de 28 años de trayectoria en la administración pública y en el sector salud, con énfasis en gestión de recursos y políticas públicas orientadas al desarrollo social.

La hoja de vida de Mondragón incluye cargos de alto nivel en entidades territoriales. Fue directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública de Cali, donde impulsó mejoras en los procesos contractuales y promovió prácticas de transparencia. Posteriormente, se desempeñó como secretaria de Gobierno de Cali, etapa en la que lideró políticas de seguridad, inclusión y convivencia ciudadana, con resultados destacados en orden público.

El cambio en la dirección del Dapre se produjo tras la renuncia de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien confirmó su salida el 14 de enero. En su carta de dimisión, Rodríguez señaló que la decisión fue “libre y voluntaria” y expresó satisfacción por las labores adelantadas durante su gestión al frente de la entidad.

