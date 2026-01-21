Aunque existe una creencia extendida de que una incapacidad médica protege por completo al trabajador frente a la terminación del contrato, la ley laboral establece matices importantes que dependen del tipo de incapacidad, de la situación de salud del empleado y de la forma en la que actúe el empleador.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, la incapacidad médico-laboral temporal no es una prohibición automática para despedir a un trabajador. Es decir, un empleador sí puede terminar el contrato de una persona que esté incapacitada, siempre y cuando respete las causales legales, el debido proceso y no se trate de un caso cobijado por la llamada estabilidad laboral reforzada.

La clave está en diferenciar entre una incapacidad temporal y una discapacidad o limitación que afecte de manera relevante la capacidad laboral. Si de la incapacidad se deriva una discapacidad, o si el trabajador presenta una limitación que le impide desarrollar normalmente sus funciones, entra en juego la estabilidad laboral reforzada.

En esos casos, el empleador no puede despedir al trabajador sin autorización previa del Ministerio del Trabajo, incluso si alega una justa causa. Si lo hace sin ese permiso, el despido puede ser declarado ineficaz y la empresa estaría obligada a reintegrar al trabajador y pagar salarios y prestaciones dejadas de percibir.

Por el contrario, cuando se trata de un trabajador que no tiene discapacidad ni una limitación relevante, el despido se rige por las reglas generales: puede darse con justa causa o sin ella, incluso después de que el empleado regrese de su incapacidad.

Si un trabajador se va de fiesta o de viaje en incapacidad puede ser despedido

Aunque el trabajador tiene derecho a su privacidad y a disponer de su tiempo libre, la incapacidad médica implica cumplir estrictamente las recomendaciones del profesional de la salud.

La abogada María Montalvo, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Social, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok que si un trabajador hace actividades incompatibles con su reposo médico —como irse de fiesta o de viaje— puede ser citado a descargos. En estos casos, el problema no es la incapacidad en sí, sino el presunto incumplimiento de las obligaciones laborales o incluso un posible fraude.

Si se demuestra que el trabajador desacató las recomendaciones médicas y usó la incapacidad para beneficio propio, el empleador sí podría despedirlo con justa causa, pues no se trataría de discriminación, sino de una falta grave a la confianza y al contrato de trabajo.

Cuando el despido se fundamenta en una justa causa, la empresa debe cumplir un procedimiento claro:

Comunicación formal , explicando la causal y las pruebas.



Derecho a la defensa , permitiendo que el trabajador rinda descargos.



Decisión motivada , luego de analizar los argumentos.



Pago de lo adeudado , incluyendo liquidación y valores pendientes.



