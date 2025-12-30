El incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro en 22,7 %, sigue generando una fuerte controversia en el sector empresarial, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). A las advertencias sobre inflación y pérdida de poder adquisitivo para quienes ganan entre dos y tres millones de pesos, ahora se suma una alerta directa sobre despidos, congelamiento de contrataciones y mayor sustitución de empleo humano por inteligencia artificial (IA).

La voz de alarma la encendió María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), gremio que representa a las mipymes del país. Para ella, el aumento es “desproporcionado” y pone en riesgo la sostenibilidad del tejido empresarial que representa el 99,7 % de las empresas de Colombia y genera el 80 % del empleo formal.

Ospina fue clara en su diagnóstico: el sector que representa no estaba preparado para un ajuste de esta magnitud. “No nos esperábamos realmente un aumento de esas proporciones. Es desproporcionado hoy tanto para la economía como para las mipymes”, afirmó en diálogo con Noticias RCN.

El impacto, explicó, no se limita al salario básico. Una microempresa con entre uno y diez empleados —el caso más común en Colombia— enfrenta un salto abrupto en sus costos fijos. “Imagínense una microempresa que tenga tres empleados: ya prácticamente tiene que tener en su caja para nómina casi 10 millones de pesos, porque no solamente son los dos millones de pesos básicos, sino también las prestaciones sociales”, señaló.

Las cifras respaldan esa preocupación. Con el nuevo mínimo, el salario base queda cerca de 1.746.882 pesos, y el auxilio de transporte eleva el ingreso mensual a 2 millones de pesos. Sin embargo, para el empleador, ese trabajador no cuesta dos millones, sino más de 2.864.330 pesos mensuales, una vez se suman primas, cesantías, intereses, vacaciones y aportes obligatorios a salud, pensión, ARL y cajas de compensación.

Empresas despedirán empleados por aumento del salario mínimo

Uno de los puntos centrales del reclamo de Acopi es que el incremento del salario mínimo no viene acompañado de un aumento equivalente en productividad. “El efecto es muy negativo para la productividad, porque no es que aumente la productividad: aumentan los costos de producción”, advirtió Ospina en el noticiero.

Pero la advertencia más delicada es la relacionada con el mercado laboral. Ospina reveló que, tras conocerse el decreto, muchos empresarios comenzaron a hablar abiertamente de reducción de personal.

Según dijo, en conversaciones internas, algunos microempresarios y emprendedores afirmaron que “si este es el salario, este es el incremento, vamos a empezar reducción de personal, definitivamente; a buscar otras alternativas de contratación, a tercerizar muchas cosas”, dijo Ospina. A esto se suma el congelamiento de nuevas contrataciones, un escenario que podría frenar la creación de empleo formal en 2026.

El temor de Acopi es que el país avance hacia una mayor informalidad, justo en un momento en el que ya existe una brecha significativa entre empleo formal e informal. Para muchas mipymes, el dilema es simple: o reducen su planta de personal o no sobreviven. “En otros sectores, se habla de temas de automatización para despedir personal”, señaló la presidenta.

También, desde la óptica de Acopi, el presidente Petro “está equivocado” en sus cálculos y subestima la fragilidad financiera de las mipymes. “Una empresa no tendría cómo sostener con su caja un incremento de estas dimensiones”, insistió Ospina.

Despido de empleados al uso de la IA

Esta tendencia no es hipotética. Estudios recientes señalan que varias ocupaciones podrían verse seriamente afectadas por la IA antes de 2030 en Colombia. Entre las más vulnerables están:

Operadores de call center , reemplazados por chatbots y asistentes virtuales.

, reemplazados por chatbots y asistentes virtuales. Digitadores, cuyas funciones pueden ser asumidas por sistemas de transcripción automática.

Cajeros , sustituidos por plataformas de autoservicio.

, sustituidos por plataformas de autoservicio. Soporte administrativo, donde la IA ya redacta informes, gestiona correos y organiza agendas.

Pero el impacto va más allá de estos cargos. Sectores como ventas, administración, comunicación, finanzas, tecnología, legal e incluso salud ya muestran una creciente exposición a la automatización. Para las empresas, invertir en tecnología puede resultar más barato y predecible que asumir el costo permanente de un trabajador formal con salario mínimo alto y prestaciones crecientes.

Un golpe que no solo afecta a quienes ganan el mínimo

Ospina subrayó que, aunque 2,3 millones de personas que ganan el salario mínimo verán un aumento directo en su ingreso, el efecto neto de la medida es más amplio y, en muchos casos, negativo.

“A más de 11 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo y a más de 10 millones que ganan un poco más del salario mínimo les va a pasar que perderán poder adquisitivo”, afirmó.

Esto conecta con una de las grandes críticas al modelo de indexación del salario mínimo en Colombia: cuando el mínimo sube de forma abrupta, también suben multas, tarifas, copagos, transporte, arriendos y trámites, afectando a quienes no reciben ese aumento salarial.

