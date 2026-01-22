Con el inicio del nuevo año, las cajas de compensación familiar en Colombia han reactivado sus cronogramas para el Mecanismo de Protección al Cesante, un alivio financiero y prestacional diseñado para quienes han perdido su vínculo laboral. Tanto Cafam como Compensar confirmaron que los canales virtuales ya están habilitados para recibir las solicitudes de miles de bogotanos que buscan acceder a este beneficio.

Para el ciclo de enero y febrero de 2026, Compensar ha establecido fechas de corte específicas para agilizar la entrega de ayudas. Los ciudadanos que radiquen su solicitud antes del 26 de enero recibirán una respuesta oficial el próximo 6 de febrero. Por su parte, Cafam mantiene su modelo de postulación permanente a través de su agencia de empleo, con formularios disponibles de lunes a viernes en horarios de oficina virtual.

En el caso de Cafam, las postulaciones están abiertas desde el 9 de enero y permanecerán habilitadas hasta alcanzar la cobertura proyectada. Al momento de postularse debe tener los siguientes documentos escaneados y en pdf.

Certificación sobre terminación del contrato de trabajo, donde se evidencie la fecha de de retiro, el último salario y el motivo por el cual finalizó la relación laboral, se relacionan algunos de los motivos, entre otros.

¿En qué consiste el beneficio?

Los trabajadores que resulten beneficiados recibirán el pago de sus aportes a salud y pensión sobre la base de un salario mínimo durante seis meses. Además, el subsidio incluye una transferencia económica equivalente a 1.5 salarios mínimos, distribuida en cuatro cuotas mensuales decrecientes, y el acceso obligatorio a rutas de capacitación para facilitar su reincorporación al mercado laboral.

Requisitos fundamentales

Para aplicar, los interesados deben haber realizado aportes a una caja de compensación durante al menos un año dentro de los últimos tres años. Es indispensable contar con la carta de terminación de contrato y estar inscrito en el portal del Servicio Público de Empleo.

Las autoridades de protección social recordaron que la postulación debe hacerse ante la última caja a la cual el trabajador estuvo afiliado. El trámite es totalmente gratuito y se recomienda realizarlo directamente en los portales oficiales para evitar intermediarios o posibles estafas.

