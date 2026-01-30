El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica, una medida que fue avalada por la Sala Plena con seis votos contra dos y que dejó en pausa las acciones del Gobierno para enfrentar el déficit fiscal proyectado para 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Suspendieron el decreto de emergencia económica de Petro; Corte frenó movida para buscar plata)

En su pronunciamiento, el jefe de Estado cuestionó que la Corte aceptara la suspensión sin estudiar, según él, los argumentos del Ejecutivo. “Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo”, afirmó Petro.

Petro fue más allá y calificó lo ocurrido como una “ruptura real del orden constitucional”, al señalar que la suspensión del decreto afecta la orientación social de su administración. En ese contexto, reiteró que durante su gobierno el peso de la deuda no recaerá sobre los trabajadores. “Mientras gobierne, cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador”, dijo.

Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: por que es un… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

Petro insiste en el salario vital

En su respuesta, el presidente también vinculó la decisión judicial con la discusión sobre el salario vital, al que definió como un eje central de la justicia social y un mandato constitucional.

“Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y constituyente del pueblo. No se puede dejar perder un concepto tan básico para la justicia social como el Salario Vital”, afirmó.

Petro concluyó su pronunciamiento señalando que, tras la decisión de la Corte, “es el pueblo el que ahora decide”, en referencia a lo que denominó la fuerza constituyente de la ciudadanía frente a las decisiones institucionales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.