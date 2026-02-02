Las lluvias volvieron a marcar la jornada en Bogotá durante la tarde de este lunes, con precipitaciones de intensidad variable que se extendieron por varias localidades de la capital. De acuerdo con los reportes más recientes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), el fenómeno se concentró principalmente en el norte y el centro de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información oficial, las lluvias se presentaron de manera continua en sectores de:

Usaquén

Chapinero

Barrios Unidos

Teusaquillo

La Candelaria

Santa Fe

En esos lugares se registraron precipitaciones persistentes durante buena parte de la tarde. Los sistemas de monitoreo meteorológico también detectaron lluvias moderadas en Puente Aranda, lo que confirmó la amplitud del evento climático.

En una actualización posterior, el Idiger informó un incremento en la intensidad de las lluvias en Chapinero, una de las zonas que históricamente presenta afectaciones por acumulación de agua. Además, se confirmó la presencia de precipitaciones en localidades como Ciudad Bolívar, Engativá y San Cristóbal, ampliando el impacto del aguacero a distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades distritales advirtieron sobre el incremento en los niveles de agua en sectores clave como la Calle 80, una de las vías que suele presentar complicaciones durante jornadas de lluvias intensas. Aunque no se reportaron desbordamientos, se recomendó precaución a los conductores que transitan por esta zona y por vías cercanas.

#BOGOTÁ | Debido a las fuertes lluvias, se reportan encharcamientos en: – Carrera 7 con Calle 26, Sur – Norte

– ⁠Carrera 15 con Calle 100

– ⁠Carrera 60 con Calle 53

– ⁠Carrera 33 con Calle 26

– ⁠Calle 80 con Carrera 69P

– ⁠Calle 26 con Carrera 100https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/XvK2BAbgNu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z