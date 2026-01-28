Una intensa lluvia se registró este miércoles en el norte de Bogotá, provocando un fuerte colapso en el transporte de la ciudad. Las precipitaciones, que han sido constantes en los últimos días, causaron trancones interminables y dificultades para movilizarse en las principales vías de la capital.

Conductores y pasajeros reportaron largas filas de vehículos y demoras de varias horas en sectores clave.

(Vea también: ¿Por qué llueve tanto en Bogotá en plena temporada seca? Claves del fenómeno La Niña en 2026)

Las autoridades locales alertaron sobre la acumulación de agua en calles y avenidas, lo que ha complicado aún más la movilidad y ha causado riesgo de accidentes. En algunos puntos, el tráfico se ha vuelto prácticamente imposible, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público. La situación se suma a la habitual congestión de la ciudad, pero las lluvias intensas la han convertido en un verdadero caos vial.

#AEstaHora #Actualización Persisten las lluvias de intensidad variable en sectores de: 📍Puente Aranda

📍Fontibón

📍Teusaquillo

📍Chapinero

📍Engativá

📍Barrios Unidos

📍Suba

📍Santa Fe

📍Usme 🧐Consulta el SAB en tiempo real ⬇️ pic.twitter.com/0ISIyJxE83 — IDIGER (@IDIGER) January 28, 2026

Durante toda la semana, Bogotá ha registrado lluvias y tormentas intermitentes, lo que ha impactado directamente en la vida de miles de ciudadanos. Los trancones y el colapso vehicular provocan retrasos en los desplazamientos, afectando la llegada de personas a sus trabajos y otros compromisos. Además, se reportan dificultades en la operación de buses, taxis y transporte de carga.

Expertos en movilidad y meteorología advierten que estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días, debido a la temporada de lluvias en la capital. Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores salir con anticipación, planificar rutas alternas y mantener precaución en zonas propensas a inundaciones o acumulación de agua.

Los bogotanos viven así una semana complicada por el clima, donde la combinación de lluvias y la congestión histórica de la ciudad se traduce en un verdadero reto para la movilidad urbana.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y coordinando acciones para mitigar los efectos de las precipitaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles de Bogotá.

Por otro lado, Transmilenio informó que, debido a las fuertes lluvias, se presentan inundaciones en la Avenida Primero de Mayo con Carrera 29A, así como encharcamientos en varias zonas de la ciudad y en varias localidades. Además, se reportó que, por una tormenta eléctrica, el Transmicable de Ciudad Bolívar fue suspendido temporalmente.

[01:47 p.m.] #GestiónDelTráfico | ⛈️Debido a las fuertes lluvias, se presenta inundación en la Av. Primero de Mayo con Carrera 29A. ⛔️ 🧑‍🚒@BomberosBogota realiza cierre vial⛔️ 🔁Ruta Alterna:

✅Carrera 10

✅Av. Comuneros pic.twitter.com/xGIoeacarV — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 28, 2026

