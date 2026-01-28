Una persona murió en medio de la grave emergencia provocada por las intensas lluvias que se registraron en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde se presentaron deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y afectaciones viales de consideración.

Según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, uno de los hechos más críticos ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa, donde el desbordamiento de una quebrada arrastró un vehículo que terminó atrapado por la creciente, con una persona en su interior.

Fallece una mujer por creciente súbita en La Mesa

Pese a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos y de la Administración Municipal, que llegaron al lugar con maquinaria para intentar retirar el automotor, se confirmó el fallecimiento de Leticia Medina, una mujer de aproximadamente 65 años. La víctima era madre de la periodista regional Yulieth Rodríguez, directora de la emisora Cristalina Stereo.

Se han presentado fuertes lluvias en el municipio de #LaMesa (@AlcaldiaLaMesa), las cuales han generado varias emergencias asociadas a deslizamientos y crecientes súbitas. Uno de los hechos más lamentables ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa,… pic.twitter.com/Aas7sa2ssL — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) January 28, 2026

Estragos por lluvias en La Mesa

La emergencia por las lluvias también dejó otras afectaciones en el municipio. De acuerdo con el reporte oficial, hacia las 7:00 de la noche colapsó el muro divisorio del conjunto residencial Heliconias, estructura que colinda con el cementerio de La Mesa.

En ese punto, se detectó además la inclinación de varios postes de energía eléctrica, situación que llevó a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca a establecer contacto inmediato con la empresa Enel para su evaluación y atención.

A esto se suma la restricción vial en la carretera Bogotá–La Mesa, a la altura del sector Fruterías, en el kilómetro 73+400, donde se implementó paso uno a uno por la caída de rocas y árboles asociada a las fuertes lluvias. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y acatar las indicaciones de los organismos de control.

