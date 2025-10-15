El sector de las telecomunicaciones recibió un nuevo impulso en Colombia. Scotiabank Colpatria anunció la aprobación de un crédito de largo plazo por 100.000 millones de pesos para Tigo, con el propósito de sustituir deuda existente y optimizar su perfil de vencimientos.

La operación busca respaldar a la compañía en su misión de ampliar la conectividad y reducir la brecha digital en el país, un objetivo que se ha vuelto prioritario en medio del crecimiento de la demanda por servicios de internet móvil y de la transición hacia redes más rápidas y estables.

Tigo ha consolidado una de las redes más robustas en Colombia. De acuerdo con la información de la compañía, su cobertura 4G llega al 97 % de la población urbana y al 30 % de la población rural, cifras que la posicionan como un actor clave en la expansión de la conectividad nacional.

Esta inversión no solo permitirá a Tigo mantener la estabilidad financiera necesaria para continuar sus operaciones, sino también avanzar en proyectos de innovación digital y expansión tecnológica, fundamentales para impulsar la productividad y la competitividad del país.

Según Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales del banco, la entidad ha acompañado a Tigo en varios procesos financieros estratégicos durante los últimos años.

“Nos complace seguir apoyando a Tigo en Colombia, como lo hemos hecho anteriormente, siendo un actor fundamental en el despliegue de inversiones 5G a través de la emisión de garantías bancarias por más de USD 230 millones. Asimismo, hemos ofrecido soluciones de financiación relevantes, liderando en 2019 la estructuración de un Club Deal por USD 300 millones para Colombia Móvil”, afirmó el directivo.

Esta operación representa un respaldo financiero y estratégico para que la empresa de telecomunicaciones Tigo siga fortaleciendo su presencia y servicios en el territorio nacional.

