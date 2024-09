Por: VALORA ANALITIK

Con solo tres meses en el cargo, Carlos Blanco, el nuevo presidente de Tigo en Colombia asume el liderazgo de una compañía que consiguió una capitalización de $ 600.000 en 2023 para su salvamento y que este año ya ha logrado una mejora significativa en sus finanzas.

La empresa redujo su pérdida neta a junio de 2024, periodo en el que el indicador finalizó en -$129.302 millones, muy por debajo de la utilidad negativa del mismo periodo del año anterior (-$439.006 millones).

En entrevista con Valora Analitik, el empresario habló sobre los planes de la firma, los retos que ha podido ver en el mercado colombiano, y de temas actuales como la compra de Movistar, una estrategia que analiza Millicom -uno de sus principales accionistas-, y la enajenación de las acciones de EPM en UNE.

“Tigo una empresa espectacular con una gran tradición. Todo el mundo sabe que el año pasado fueron momentos de capitalización, pero ahí los accionistas, afortunadamente, apoyaron a la empresa y hoy en día es completamente distinta. Tenemos un equipo comprometido, un modelo reestructurado y eficiente y este año hemos retomado la senda del crecimiento financiero”, introdujo.

En esa línea, hay que mencionar que en abril de 2024, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y S&P subieron la calificación de Tigo, lo que para Blanco es una muestra “de los espectaculares resultados que se están teniendo”.

Habiendo superado ese peor momento de su crisis financiera, hoy Tigo se ubica en el radar de la opinión pública por otros temas coyunturales. El más reciente, el anuncio de Millicom -propietario del 49 % de la firma de telecomunicaciones- de destinar $ 1 billón para la compra de Telefónica (Movistar) en Colombia.

Blanco reiteró que la compra la hace Millicom y que, en consecuencia, no puede dar muchos detalles sobre eso. “Habrá que presentar la solicitud en la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), pero lo más importante es que todavía no es un acuerdo definitivo, lo único que se anunció un acuerdo no vinculante”, mencionó.

Eso sí, manifestó que siguen de cerca el proceso con mucho interés, pese a que no sean parte de él.

“Comparto la opinión del ministro de que es positivo un segundo gran operador. Yo creo que Colombia es un país como muchos otros que requiere una consolidación del mercado. Países como Panamá pasaron de cuatro a dos operadores, Estados Unidos pasó de cuatro a tres, Brasil pasó de cuatro a tres, México de cuatro a dos fundamentalmente porque Telefónica se montó como una red virtual sobre la red”, detalló.

El presidente de Tigo dice que el mercado de telecomunicaciones en toda la región se está consolidando y cada vez hay menos compañías. En este sentido, ve con buenos ojos la compra que uno de sus accionistas quiere efectuar de Telefónica en Colombia.

Blanco manifiesta que es una realidad que los clientes cada vez quieren más data y cada vez la propensión a pagar va disminuyendo. “Entonces eso le pone presión a los márgenes de las empresas y al final del día hace falta escala, hace falta tener un tamaño más grande que permita distribuir las inversiones con mayor número de usuarios y por eso es que ha habido consolidación en mercados de muchos mercados”.

Tigo quedaría en manos de un solo dueño

El 21 de agosto el Concejo de Medellín autorizó la enajenación de las acciones de EPM (Empresas Públicas de Medellín) en Tigo, pues como expuso desde el inicio de la propuesta el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, este ya no es un negocio atractivo para la ciudad entendiendo las complejidades.

Sobre lo que viene, Blanco indicó que ya se firmó el decreto la decisión y ahora “eso tiene un proceso bastante largo porque esos son bienes públicos, es un activo de la ciudad y por tanto subir la disposición de esos activos está regulada por la Ley 226 que tiene todo un proceso que hay que seguir. Hay que ponerle un valor a la empresa, luego se les ofrece a los sectores solidarios en una subasta, luego se le ofrece a Millicom, etc.”.

“Mi mensaje es que eso es algo entre nuestros accionistas. Mi trabajo y en lo que estoy concentrado es que todo el equipo de Tigo y de todas las empresas conexas a nosotros, es que nos concentremos en el servicio de nuestros clientes y el crecimiento de la empresa”, resaltó.

¿Hay crisis en el sector de las telecomunicaciones en Colombia?

Frente a una realidad del sector en la que actualmente Claro es el único competidor en Colombia que genera utilidades, Blanco dice que no se le puede llamar una crisis, pero que sí es una situación que está llevando a replantear el sector.

“Sobre el tiempo ha habido crisis a nivel de empresa. Todos saben la historia de Avantel, hay un competidor nuestro que está ahorita en un proceso de reorganización, el año pasado lo que le pasó a Tigo, entonces lo que hay son señales de que el modelo no está funcionando”, dijo.

A su juicio, es positivo que el Gobierno haya bajado los precios del espectro para 5G, pero insiste en que todavía se pueden aligerar cargas impositivas con el objetivo de seguir liberando más fondos para que las empresas puedan realizar inversiones y que el Ejecutivo cumpla con la meta de conectar al 85 % del país.

“La contribución de las empresas actualmente es del 1,9 %, si se reduce también se podría liberar mucho fondo, pero también se habla sobre un concepto ‘fair share’ (parte justa), que es compartir justamente los costos de las redes”.

Explica que actualmente lo que está pasando es que el incremento del uso de data por parte de los clientes está impulsado por el contenido de las grandes plataformas que generan contenido y el apetito de datos de los clientes viene creciendo cada vez más. “Entonces si la gente pasa tiempo en esas plataformas tanto tiempo lo que pasa es que el tubo de las empresas de telecomunicaciones sea cada vez más grande y eso ocurre solamente en nuestra industria”.

En consecuencia, “la gente duplica y triplica cada dos o tres años el uso de datos y nosotros tenemos que hacer que ese tubo sea cada vez mayor y eso requiere inversión. Entonces pensamos que sería justo que las empresas que generan ese contenido contribuyan a los costos de inversión bien sea directamente a favor de las empresas, que nos paguen por hacer eso, o que lo pongan al fondo de telecomunicaciones de los estados para que nos bajen las cargas. Cada vez que la gente aumenta sus consumos es dinero que hay que invertir con cero retorno nuevo”.

Así las cosas, en el caso de las telecomunicaciones toda esa nueva capacidad que tienen que ponerle la red no viene acompañada de rentabilidad porque la tarifa es una sola.

“Hoy en día en Colombia el consumo promedio está cerca de los 18 GB mensuales, eso es altísimo, y el año pasado bajaron 35 % de las tarifas. Entonces en un mundo donde las inversiones nuestras en infraestructuras son en dólares y todos sabemos que hay una volatilidad cambiaria que afecta también la cantidad de pesos que yo necesito para comprar dólares”, finalizó.

