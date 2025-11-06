Durante este periodo, la compañía creció de 59 millones a 122 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, con ingresos récord de USD 3.700 millones y una utilidad neta de USD 637 millones en el segundo trimestre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

El CEO David Vélez explicó en una carta compartida por la compañía que la transición busca fortalecer la cultura organizacional, acelerar la innovación y mejorar la excelencia operativa.

Argumenta que el trabajo remoto reduce la conexión humana, la colaboración espontánea y la productividad colectiva, mientras que la presencia física permite construir confianza, compartir valores, generar ideas más creativas y resolver problemas con mayor rapidez.

El plan de implementación será gradual. Durante el primer semestre de 2026 se dará un período de transición con adaptaciones voluntarias y equipos pioneros para probar nuevas cadencias de trabajo.

Lee También

Desde julio de 2026, el 70 % de los equipos trabajará al menos dos días a la semana en la oficina, aumentando a tres días desde enero de 2027.

Se ampliarán oficinas en São Paulo, Ciudad de México, Bogotá y otras ciudades globales, y se ofrecerá apoyo a empleados que necesiten reubicación o excepciones.

Nubank reconoce que el cambio puede generar distintas reacciones entre sus empleados, pero lo considera clave para mantener su crecimiento, innovación y cultura colaborativa, pilares para convertirse en el banco digital más grande y querido del mundo.

Cuántos años tiene Nubank

Nubank es un banco digital fundado en 2013 en São Paulo, Brasil, por David Vélez, Cristina Junqueira y Edward Wible, con la misión de transformar los servicios financieros en América Latina ofreciendo soluciones simples, accesibles y libres de burocracia.

Comenzó ofreciendo una tarjeta de crédito sin comisiones y gestionable completamente desde una aplicación móvil, lo que rompió con los modelos tradicionales de la banca, caracterizados por procesos complejos y altos costos para los clientes.

El enfoque centrado en la experiencia del usuario y la tecnología permitió a Nubank crecer rápidamente, atrayendo millones de clientes insatisfechos con la banca tradicional.

Su expansión internacional empezó con México en 2019 y luego Colombia, consolidándose como una de las fintech más grandes de la región.

A lo largo de los años, la compañía ha ampliado su portafolio de productos, incluyendo cuentas digitales, préstamos personales, seguros y herramientas de inversión, siempre priorizando la transparencia y la simplicidad.

Nubank ha logrado combinar innovación tecnológica con una cultura corporativa fuerte, basada en la colaboración, la creatividad y la proximidad con los clientes.

Gracias a esto, en 2025 contaba con más de 120 millones de clientes en América Latina, con ingresos récord y reconocimiento como un referente global en la banca digital, marcando un cambio significativo en la forma en que las personas interactúan con los servicios financieros en la región.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.