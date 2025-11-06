Durante este periodo, la compañía creció de 59 millones a 122 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, con ingresos récord de USD 3.700 millones y una utilidad neta de USD 637 millones en el segundo trimestre de 2025.
El CEO David Vélez explicó en una carta compartida por la compañía que la transición busca fortalecer la cultura organizacional, acelerar la innovación y mejorar la excelencia operativa.
Argumenta que el trabajo remoto reduce la conexión humana, la colaboración espontánea y la productividad colectiva, mientras que la presencia física permite construir confianza, compartir valores, generar ideas más creativas y resolver problemas con mayor rapidez.
El plan de implementación será gradual. Durante el primer semestre de 2026 se dará un período de transición con adaptaciones voluntarias y equipos pioneros para probar nuevas cadencias de trabajo.
Desde julio de 2026, el 70 % de los equipos trabajará al menos dos días a la semana en la oficina, aumentando a tres días desde enero de 2027.
Se ampliarán oficinas en São Paulo, Ciudad de México, Bogotá y otras ciudades globales, y se ofrecerá apoyo a empleados que necesiten reubicación o excepciones.
Nubank reconoce que el cambio puede generar distintas reacciones entre sus empleados, pero lo considera clave para mantener su crecimiento, innovación y cultura colaborativa, pilares para convertirse en el banco digital más grande y querido del mundo.
Cuántos años tiene Nubank
Nubank es un banco digital fundado en 2013 en São Paulo, Brasil, por David Vélez, Cristina Junqueira y Edward Wible, con la misión de transformar los servicios financieros en América Latina ofreciendo soluciones simples, accesibles y libres de burocracia.
Comenzó ofreciendo una tarjeta de crédito sin comisiones y gestionable completamente desde una aplicación móvil, lo que rompió con los modelos tradicionales de la banca, caracterizados por procesos complejos y altos costos para los clientes.
El enfoque centrado en la experiencia del usuario y la tecnología permitió a Nubank crecer rápidamente, atrayendo millones de clientes insatisfechos con la banca tradicional.
Su expansión internacional empezó con México en 2019 y luego Colombia, consolidándose como una de las fintech más grandes de la región.
A lo largo de los años, la compañía ha ampliado su portafolio de productos, incluyendo cuentas digitales, préstamos personales, seguros y herramientas de inversión, siempre priorizando la transparencia y la simplicidad.
Nubank ha logrado combinar innovación tecnológica con una cultura corporativa fuerte, basada en la colaboración, la creatividad y la proximidad con los clientes.
Gracias a esto, en 2025 contaba con más de 120 millones de clientes en América Latina, con ingresos récord y reconocimiento como un referente global en la banca digital, marcando un cambio significativo en la forma en que las personas interactúan con los servicios financieros en la región.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO