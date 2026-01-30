El programa Renta Joven continúa consolidándose como una de las principales estrategias del Gobierno nacional para apoyar a las juventudes colombianas en su permanencia y graduación de la educación superior.

Sigue a PULZO en Discover

Para el ciclo 6, la transferencia monetaria en 2026 destinada a los participantes iniciará el próximo 18 de febrero, beneficiando a miles de estudiantes que dependen de este apoyo económico para continuar sus estudios.

(Vea también: Fechas clave y beneficiarios: Así serán los pagos de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven en 2025)

De acuerdo con la información oficial, el ciclo 1 de 2026 comenzará el 27 de marzo y se hará a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Lee También

Este programa impacta actualmente a más de 170.000 participantes en todo el país, con el objetivo de reducir la deserción estudiantil y promover la movilidad social mediante el acceso a la educación, el empleo, el emprendimiento y la formación posgradual.

Fechas para la inscripciones de renta Joven 2026

Además del ciclo que inicia en marzo, ya se tienen definidas las fechas de las siguientes transferencias del año. La segunda se efectuará el 28 de mayo, mientras que la tercera está programada para el 16 de julio.

En cada uno de estos ciclos, los estudiantes recibirán un monto mínimo de 400.000 pesos, recursos que buscan aliviar gastos relacionados con transporte, alimentación, materiales académicos y otras necesidades básicas asociadas a la vida universitaria.

¿Qué es Renta Joven?

Renta Joven es la evolución del programa Jóvenes en Acción y surge como una apuesta renovada para fortalecer la inclusión social y económica de las juventudes.

Su propósito principal es promover trayectorias de vida dignas, garantizando derechos y ampliando oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad que cursan estudios de educación superior o formación complementaria.

Este programa fomenta el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas, las cuales están sujetas al cumplimiento de requisitos académicos y de participación.

De esta manera, no solo se brinda un apoyo económico, sino que también se incentiva la responsabilidad y el compromiso con el proceso educativo.

Asimismo, Renta Joven gestiona nuevas oportunidades orientadas a la movilidad social, articulando acciones relacionadas con el empleo juvenil, el emprendimiento y el acceso a educación posgradual.

La intención es que los beneficiarios no solo culminen sus estudios, sino que cuenten con herramientas reales para mejorar sus condiciones de vida e integrarse de manera productiva al mercado laboral.

El programa comenzó a operar en 2024 y hace parte del sistema de transferencias establecido por el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que prioriza la inversión social como eje central del desarrollo del país.

Con Renta Joven, el Gobierno busca fortalecer el capital humano, reducir brechas de desigualdad y construir un futuro con más oportunidades para las nuevas generaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.