La carrera para llegar a la presidencia este 2026 empieza a llegar a la parte crucial y cada candidato sigue aceitando motores para vencer. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, quien habló sin tapujos de cómo va a manejar las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, pero pasando por alto a los aliados del régimen.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “¿Preguntarle es montársela?”: periodista cuestionó a De la Espriella por su trato a prensa colombiana)

Las relaciones binacionales llegan a un punto crucial no solo porque se acerca la llegada de un nuevo presidente en Colombia, sino por la captura de Nicolás Maduro en medio de un bombardeo de Estados Unidos en Caracas.

Frente a eso, los contendientes ya analizan cómo van a mantener la diplomacia con Venezuela. El abogado aseguró que, de llegar a ser presidente, no se sentará con la mandataria delegada del vecino país, Delcy Rodríguez.

Lee También

Abelardo de la Espriella dijo cómo será su relación con Venezuela y Delcy Rodríguez

“Yo no me veo sentado con Delcy… Eso habrá que manejarlo será a través desde Estados Unidos, pero yo con esa plaga no me siento, no hay ninguna posibilidad”, aseguró De la Espriella durante una entrevista con RCN.

A su vez, el candidato dijo en el noticiero que quiere establecer relaciones comerciales con Venezuela. No obstante, aseguró que se basarán a través de acuerdos comerciales en los que Colombia venda materia prima que funcionen para las finanzas nacionales. Sumado a ello, los hará directamente si María Corina Machado o alguien de la línea de ella llega al poder. De no ser así, lo hará a través de Estados Unidos.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.