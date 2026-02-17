La multinacional Indra Group inauguró en la ciudad de Tunja el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial Nova IA, que funcionará en la sede de posgrados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Esta iniciativa busca convertir a la capital boyacense en un epicentro de investigación, desarrollo e innovación en inteligencia artificial para Colombia y Latinoamérica.

Así fue el lanzamiento de Nova IA:

Nova IA surge de una alianza entre Indra Group, la UPTC, PROBOYACÁ y el Tecnológico de Monterrey, con el propósito de articular academia, empresa y gobierno.

El centro promoverá proyectos de investigación aplicada con impacto directo en la industria, fortaleciendo la transferencia de conocimiento y la colaboración multidisciplinaria.

“La capacidad más importante que requerimos es generar conocimiento y capacidad mayor de uso de la inteligencia artificial”, detalló José Fernando Quintero Vargas, CEO de Indra Group Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe.

El rector de la UPTC, Enrique Vera, destacó que uno de los primeros pasos será la formación de talento especializado, con certificaciones internacionales respaldadas por compañías como Microsoft, Google e IBM, lo que permitirá a los estudiantes acceder a oportunidades globales.

Además, el centro ofrecerá programas de capacitación, pasantías y diplomados enfocados en las necesidades reales del mercado.

También buscará que empresarios presenten sus retos tecnológicos para desarrollar soluciones ágiles. Con ello, se espera impulsar empleos de alto valor agregado y dinamizar el ecosistema de innovación en Boyacá.

