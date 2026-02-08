WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo para enviar mensajes, hacer llamadas y compartir archivos, pero también se ha convertido en un canal atractivo para estafadores digitales. A través de esta plataforma, delincuentes han perfeccionado métodos para engañar a usuarios y obtener información sensible o dinero.

Una de las estrategias que más alertas ha encendido es el llamado ‘timo 419’, una modalidad de fraude que debe su nombre al artículo 419 del Código Penal de Nigeria. Esta estafa es conocida internacionalmente como “la carta nigeriana” y ha sido señalada como una de las más efectivas para afectar cuentas bancarias.

Aunque se trata de un engaño antiguo, su capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías mantiene vigente esta amenaza digital. Con el paso del tiempo, los mensajes han cambiado de forma, pero conservan la misma base: promesas de grandes sumas de dinero a cambio de una respuesta rápida y confidencial.

Según información de la Guardia Civil de España, el ‘timo 419’ suele llegar por WhatsApp debido a su uso masivo, aunque también aparece en correos electrónicos. Las víctimas reciben un mensaje que habla de una supuesta herencia millonaria de un familiar desconocido, casi siempre acompañado de la firma de un abogado o asesor legal.

Las autoridades españolas han detectado que el contenido puede variar. En algunos casos, el texto proviene de una persona enferma que asegura necesitar ayuda económica para un tratamiento urgente, lo que apela a la empatía del receptor y busca bajar las alertas.

Cuando la persona responde y pide más detalles, los estafadores solicitan un pago inicial, bajo el argumento de cubrir trámites administrativos, impuestos o gastos legales. Una vez se hace el primer desembolso, el fraude se extiende con nuevas excusas y cobros adicionales.

La Guardia Civil advierte que responder estos mensajes solo agrava la situación, por lo que recomiendan ignorarlos y eliminarlos de inmediato. También explicaron que estos textos no siempre se envían al azar, ya que los delincuentes suelen recopilar datos previos para que el engaño resulte más creíble.

