El 3 de julio fue un día tenso para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, convocara de urgencia a John T. McNamara, encargado de negocios interino en Bogotá. Según un comunicado oficial, esta reacción responde a declaraciones del Gobierno colombiano que Washington calificó como “infundadas y reprensibles”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que también llama a consultas a su embajador en EE. UU., Daniel García-Peña, para que informe sobre el estado de la agenda bilateral. Petro subrayó que las comunicaciones con Donald Trump y sobre este tema las ha escrito personalmente, reafirmando su compromiso con la política exterior.

“Todas mi cartas y comunicaciones al presidente Trump, las he escrito personalmente y este comunicado igualmente, lo hago desde mi pensamiento y mis manos: Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNámara, encargado de la embajada de EEUU en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel GarcíaPeña en los EE. UU. Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi Gobierno”, escribió el presidente.

En medio del conflicto diplomático, el diario El País publicó audios del excanciller Álvaro Leyva, donde se insinúa un presunto plan para destituir a Petro con el apoyo de congresistas cubano-estadounidenses. Sin embargo, allegados a esos congresistas niegan que la Casa Blanca haya contemplado esa idea.

En medio de estas tensiones entre ambos países, el ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó los líos que ha tenido con Estados Unidos por su visa. El funcionario cuestionó los métodos que utilizan en dicho país para dar la autorización y cómo se ha usado como un arma política.

Dijo que “el procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio”. El primero que recordó sucedió en 2017, cuando le quitaron el documento la primera vez “por una pelea pública y famosa con Néstor Humberto Martínez, él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la había quitado”, escribió en su cuenta de X.

“La segunda vez fue en junio de 2023 también por otra pelea pública y famosa con Álvaro Leyva por “mal uso del pasaporte” y él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado. Aprovecho la ocasión para decir que he sido una víctima de los juegos de las visas”, agregó.

Finalmente, concluyó su trino con un regaño para Estados Unidos. “Ojalá revisen sus propios procedimientos”, dijo.

