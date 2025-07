Desde el 13 de abril que la familia de Tatiana Hernández no tiene paz. La joven desapareció desde ese día y no se han tenido noticias sobre su paradero, aunque fue vista por última vez en los espolones ubicados frente a la avenida Santander, de Cartagena.

Si bien hubo avances en las pesquisas, como que se supo que salió del Hospital Naval de Bocagrande y apareció en el video de un turista viendo el atardecer, su ubicación sigue siendo un misterio. Lucy Díaz, mamá de Tatiana, reveló en entrevista con Noticias Caracol que los investigadores le pidieron “por primera vez” las sandalias encontradas en el último lugar donde se la vio.

Cabe resaltar que las chanclas fueron encontradas con su celular en el mismo lugar donde habrían desaparecido. De hecho, la compañera de universidad de Tatiana que encontró las pertenencias volvió a la capital de Bolívar para reconstruir los hechos.

Lucy Díaz también explicó que las autoridades no habían querido tomar las sandalias como material probatorio hasta hoy. Por otra parte, aseguró que esta escena en los espolones fue montada, pues Tatiana no las iba a dejar allí e irse descalza. “Esto ha sido una escena sobre montada, se lo dije a la Fiscalía. A mí ustedes no me digan que Tatiana salió a pie descalzo, que ella así cruzó la avenida”, explicó.

Por su parte, el abogado de la familia aseguró que Tatiana no está muerta. “Si su cuerpo hubiera estado en el mar, ya habría salido a flote”. Incluso, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, dijo que no hay pruebas de que ella se haya lanzado al mar y no descartó que esté en manos de una organización criminal.

Tatiana Hernández: mujer aseguró haberla visto

Una artesana del Centro Histórico le contó a Lucy Díaz que vio a Tatiana Hernández la noche de la desaparición. Según el relato, que fue hace un mes, fue sobre las 10:30 p. m. y la vio nerviosa y con afán.

“Me aseguró que el día domingo 13 de abril vio a Tatiana. Que iba corriendo, miraba hacia los lados como si alguien la estuviera persiguiendo, pero muy afanada”, relató Lucy.

Recompensa por información sobre Tatiana Hernández

Desde que se conoció de la desaparición de Tatiana Hernández, la Alcaldía de Cartagena tiene una recompensa por información útil para la investigación. En un principio, la remuneración era de 50 millones de pesos, pero aumentó a 200 millones de pesos.

Cajicá, municipio del que es oriunda Tatiana, se unió a los esfuerzos para encontrarla. La alcaldía anunció que también estaba ofreciendo recompensa y es de 25 millones de pesos.

