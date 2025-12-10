En medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la representante a la Cámara Katherine Miranda encendió la discusión al denunciar dos supuestos casos de falsos positivos que habrían ocurrido durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Benedetti asumirá (temporalmente) otro ministerio en el Gobierno Petro; ¿qué tendrá que hacer?

Según la congresista, el primer caso se habría registrado el 15 de diciembre de 2024 en Ituango, Antioquia, donde un informante habría sido presentado como integrante del Clan del Golfo muerto en combate. Miranda afirmó que las circunstancias del operativo despiertan dudas sobre la existencia de un enfrentamiento real.

“¿Sabe cuál es el problema, ministro? Usted ha disparado, claramente. Ministro, imagínese que la mano izquierda donde le pusieron el arma, le faltaba el dedo izquierdo porque el señor no contaba con el dedo pulgar izquierdo. Pero esto es aún más grave, el cuerpo lo mueven y lo acomodan para aparentar un supuesto combate”, dijo la representante.

Cambiar de puesto de votación para elecciones de 2026 no será problema: Registraduría explica cómo

Miranda agregó que, según testimonios de la comunidad, no hubo un combate real, sino “disparos aislados” y que el hombre “habría sido ejecutado y reportado como baja en un enfrentamiento”.

#ATENCIÓN | En medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, la representante Katherine Miranda denunció dos supuestos casos de falsos positivos durante el Gobierno de Gustavo Petro. El primer caso se habría registrado el 15 de diciembre de 2024 en… pic.twitter.com/SsoYCDeIUh — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) December 10, 2025

El segundo caso, de acuerdo con la congresista, habría ocurrido el 29 de noviembre de 2025 en Vista Hermosa, Meta, donde un supuesto líder campesino habría sido presentado como baja en combate con las disidencias de las Farc.

Durante su intervención en el debate, Miranda hizo fuertes cuestionamientos al ministro de Defensa y leyó detalles que, según ella, fueron aportados por habitantes de las zonas afectadas.

La moción de censura fue convocada tras el bombardeo realizado el 1 de octubre en el Amazonas contra presuntas estructuras de la disidencia comandada por ‘Iván Mordisco’. En esa operación murieron varios menores de edad, hecho que desató críticas y llevó al Congreso a exigir explicaciones al ministro de Defensa.

