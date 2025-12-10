La Registraduría Nacional habilitó cerca de 400 puntos de inscripción estratégicamente ubicados en centros comerciales y lugares de alta afluencia en todo el país. El objetivo es que los ciudadanos que hayan cambiado de residencia puedan actualizar su puesto de votación de manera sencilla, sin desplazamientos largos ni filas extensas.

Los puntos funcionan de lunes a sábado, con horarios flexibles que van desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., según la ubicación. La información completa de los puntos se encuentra en la página web de la Registraduría.

Campañas móviles para acercar el trámite a la ciudadanía

Además de los puntos fijos, la Registraduría hará más de 1.000 campañas móviles de inscripción en universidades, plazas y centros comerciales de todo el país. Esta estrategia busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin excusas y fortalecer la democracia colombiana.

Los interesados pueden consultar la programación de estas campañas a través del sitio oficial de la Registraduría, con información actualizada y detallada de cada lugar y horario.

Trámites en sedes y consulados

Todas las sedes de la Registraduría en Colombia y los consulados en el exterior están disponibles para actualizar el puesto de votación. Para los colombianos residentes fuera del país, próximamente se habilitará un código QR en la web oficial que permitirá hacer el trámite desde cualquier dispositivo con internet, utilizando biometría facial como medida de seguridad.

El horario de atención en estas sedes a nivel nacional es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Consulte aquí las sedes de Registraduría en cada uno de los departamentos del país.

Estas estrategias buscan acercar la participación electoral a los ciudadanos, reducir tiempos de desplazamiento y costos, y garantizar un proceso democrático más eficiente y transparente, dijo la entidad.

