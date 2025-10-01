La jueza Marienela Cabrera Mosquera, quien ejerce funciones en el departamento de Caquetá, se encuentra en el centro de una controversia nacional luego de que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial abriera un proceso en su contra por sus publicaciones en redes sociales.

(Vea también: Atentado con fusil fue contra ficha de Abelardo De La Espriella en Arauca: escoltas, heridos)

El caso ha despertado un intenso debate sobre los límites de la vida privada de los funcionarios públicos, los estándares de comportamiento que se les exige y la posible existencia de sesgos de género dentro de la Rama Judicial.

Todo comenzó por una serie de quejas que llegaron a la Comisión de Disciplina Judicial en Caquetá. En ellas se cuestiona que la jueza publique con frecuencia videos en TikTok y otras plataformas, en los que aparece bailando, cantando, mostrando atuendos llamativos o participando en retos de tendencia.

Lee También

Acá, un video de los que publica la jueza:

Los denunciantes sostienen que este tipo de contenidos atenta contra el decoro, la moralidad y la imagen institucional de la Rama Judicial. Según sus argumentos, aunque Cabrera haga estas grabaciones en espacios privados y no dentro del juzgado, el hecho de que lleve la toga de jueza en su día a día obliga a una conducta “intachable” incluso fuera del despacho.

Ante estas denuncias, la Comisión abrió una investigación disciplinaria y, como parte del proceso, el magistrado instructor Manuel Enrique Flores ordenó medidas extremas, como “el seguimiento constante de sus redes sociales y, de manera más alarmante, la incautación de su teléfono celular personal”, recogió El Tiempo.

¿Qué dijo la jueza Marienela Cabrera?

La funcionaria ha sido enfática en rechazar las acusaciones. Señala que sus videos son un pasatiempo personal y que en ningún momento interfieren con su desempeño como funcionaria judicial.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la jueza aseguró que la controversia tiene un trasfondo de persecución y cuestionó el trato que ha recibido por parte de la Rama Judicial.

“Cuando tú eres buena empleado, eres eficiente, productivo, a lo mejor esperas un reconocimiento de tu empleador. En la rama judicial no hay lugar a estos reconocimientos, sino a la persecución a través de la jurisdicción disciplinaria. Persecución que en mi caso se ha dado por el simple hecho de tener un pasatiempo personal, de tener un ‘hobby’ que nada afecta el cumplimiento de mis funciones”, expresó Cabrera.

Acá, el video en el que se refirió a la situación:

En el mismo mensaje, Marianela Cabrera alzó la voz contra lo que considera una manifestación de violencia de género institucional:

“¿Tener un ‘hobby’ personal es un pecado? ¿Por qué lo tienen que perseguir a uno de esa manera? Eso fue lo que me llevó a romper el silencio. A mí ningún hombre me va a violentar bajo la comodidad de mi silencio […]. Lo mío no es un caso aislado, que se trata de un patrón de comportamiento mediante el cual se usa la majestad de la justicia para violentar los derechos de las mujeres”, afirmó en la misma publicación.

¿Quién es Marienela Cabrera?

Marienela Cabrera Mosquera es jueza en Florencia, Caquetá, y ha hecho carrera dentro de la Rama Judicial en esa región del país. Más allá de su rol en los estrados, se ha caracterizado por su estilo auténtico y su presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y, especialmente, su gusto por la música y el baile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marienela Cabrera Mosquera (@marienelacabrera)

De acuerdo con sus declaraciones, su despacho mantiene altos niveles de eficacia y cumplimiento en los términos judiciales, por lo que considera injusto que sus actividades personales se conviertan en motivo de sanción disciplinaria.

Su estilo abierto y su defensa pública frente a la investigación han provocado reacciones encontradas: mientras algunos consideran que su comportamiento afecta la imagen de la justicia, otros la respaldan y aseguran que se trata de un caso de doble moral y de prejuicios hacia las mujeres que rompen los moldes tradicionales.

Acá, otro video publicado por la jueza:

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.