La titular del ente acusador en Colombia, la fiscal general Luz Adriana Camargo, ordenó una minuciosa investigación sobre la presunta cooptación de altos funcionarios del Estado, miembros del Ejército y agentes de inteligencia por parte de las disidencias de las Farc.

Según informó El Tiempo, la decisión se tomó luego del hallazgo de dispositivos electrónicos con registros de comunicaciones entre estas figuras de autoridad y grupos armados ilegales.

Entre las pruebas encontradas se destacan intercambios de chats, correos electrónicos y cartas, junto con informes que evidencian acuerdos entre las partes, pactos de no agresión, facilitación de movilidad y acceso a información sensible.

La alianza entre estas figuras de autoridad y los grupos armados ilegales impulsó a la Fiscalía a abrir nuevas líneas de investigación en torno a la posible colaboración estatal, las amenazas a la seguridad nacional y la financiación política.

Dado que la trama de cooptación involucra a altos funcionarios del Estado, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema investigar la participación del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, además de otros uniformados. Esta indagación busca determinar la dimensión de la infiltración en las estructuras de poder.

