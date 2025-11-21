El proceso penal por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, tomó un nuevo rumbo luego de que Juan Carlos Suárez —primer señalado formalmente dentro del expediente— iniciara acercamientos con la Fiscalía para evaluar un posible preacuerdo que modifique el curso del juicio.

Su abogado, Moisés Carreño, confirmó que su defendido está dispuesto a analizar esta figura jurídica como una vía para aportar verdad, garantizar justicia, procurar reparación a los familiares de la víctima y asumir compromisos de no repetición, explicó Blu Radio.

Carreño destacó que los preacuerdos permiten a las partes construir un escenario diferente al del juicio ordinario, buscando un punto de equilibrio que no convierta el proceso penal en un instrumento de retaliación, sino en una herramienta que dé respuestas más rápidas y completas.

Tras revisar el expediente, detalla la emisora, +el equipo legal de Suárez considera que los hechos corresponderían a unas lesiones personales agravadas que terminaron causando el fallecimiento de Moreno. Por esa razón, aseguraron que no comparten la acusación original de homicidio agravado que la Fiscalía imputó en un comienzo.

El abogado también señaló que un eventual preacuerdo evitaría un juicio extenso y de resultado incierto, además de aportar —según él— a “humanizar la justicia penal”. No obstante, recalcó que cualquier avance dependerá de lo que determine la Fiscalía y de la valoración que haga de las pruebas recolectadas.

Camilo Rincón, apoderado de la familia de Jaime Moreno, afirmó que hasta ahora no han recibido una solicitud formal sobre un posible preacuerdo. Sin embargo, reconoció que Suárez tiene la facultad legal de buscar esta alternativa dentro del proceso.

El representante de las víctimas recordó que, si el caso avanza a juicio, tanto Suárez como Ricardo Rafael González Castro —también investigado— podrían enfrentar penas entre 40 y 50 años de prisión, dependiendo de las conclusiones del tribunal. A la vez, aclaró que un preacuerdo podría implicar una reducción significativa de la pena, siempre y cuando sea avalado por un juez de conocimiento.

¿Cómo fue la muerte de Jaime Esteban Moreno?

Los hechos, según la Fiscalía, comenzaron hacia las 3:25 de la madrugada en la avenida Caracas con calle 63. Jaime y sus amigos acababan de salir del local nocturno cuando todo explotó.

“Suárez le propinó un puño por la espalda a la víctima, golpe que le provocó la caída al piso”, relató la fiscal. El agresor no estaba solo: lo acompañaba otro hombre que huyó, y dos mujeres disfrazadas. “La primera de ellas señaló a la víctima, asegurando que ese era el de la discoteca”, añadió la fiscal del caso.

Jaime y su amigo intentaron escapar acelerando el paso por la calle 64 hacia la carrera 15. Pero los agresores los persiguieron. “Minutos después, los agresores volvieron corriendo y, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, alcanzaron a la víctima. Usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona, le propinaron puños hasta tumbarlo, y ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo”, precisó la fiscal. El joven quedó indefenso, recibiendo golpes que lo hicieron sangrar profusamente. ¿De qué murió Jaime Esteban Moreno? Moreno fue trasladado en grave estado al Cami de Chapinero y, posteriormente, al Hospital Simón Bolívar. “Ingresó en malas condiciones generales, con golpes contundentes en la cara, el cráneo y el tórax. Fue trasladado a cirugía con urgencia, pero hacia las 18:33 horas presentó un paro cardiorrespiratorio y, a las 18:58, se declaró su fallecimiento”, dijo la fiscal. El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó una “afectación de órganos vitales, específicamente en el cerebro y los pulmones”, y que las lesiones “comprometieron la vida del paciente”.

