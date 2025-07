Un nuevo capítulo de la histórica pelea entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe tuvo lugar, nuevamente, en las redes sociales. El actual presidente publicó un tuit sobre el proceso que tiene el exmandatario con Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, escribió el presidente en X.

Hizo énfasis en que la jueza del caso ha tenido que padecer muchas presiones para dar su veredicto. Uribe, por su parte, no tardó en responderle a Petro con los taches arriba.

También en X, Uribe citó un tuit de Gustavo Petro que data del 9 de abril de este año. “Presidente Petro, deje el vicio de mentir”, escribió el expresidente. El trino en cuestión es del mandatario hablando sobre Iván Cepeda, pero no directamente sobre el proceso. No obstante, Petro lo escribió sobre un tuit que recopilaba una de las audiencias del proceso.

Presidente Petro, deje el vicio de mentir: https://t.co/4z3TjkOLOk — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 22, 2025

En esta, alias ‘Víctor’, un exparamilitar que sirve de testigo en el proceso, niega rotundamente que se haya reunido con Iván Cepeda. “[La reunión] no tuvo lugar. Si hay un video donde yo aparezco reunido con Iván Cepeda, me someto a 100 años de condena anticipada“, decía la declaración.

—La reunión en La Picota entre Iván Cepeda y el testigo tuvo lugar? —No, doctora. Eso no tuvo lugar. Si hay un video donde yo aparezco reunido con Iván Cepeda, ¡me someto a 100 años de condena anticipada". Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exparamilitar. Todo fue un montaje… pic.twitter.com/kNGOXfWkT5 — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) April 9, 2025

En abril, Petro se refirió a esta declaración y habló del trabajo que ha hecho Iván Cepeda por “la investigación del genocidio colombiano y su autor: la alianza entre políticos poderosos y el narcotráfico paramilitarizado”.

“La diferencia entre las dos víctimas, con sus padres asesinados, es que Ivan perdonó y Uribe no pudo perdonar, lo carcomió el odio y la venganza. Cuando esto pasa, el odio transforma a la víctima en victimario, por eso perdonar es fundamental para salvar el alma, para salvarse a sí mismo”, dice el tuit, que fue desempolvado por Uribe, horas después de que Petro reaccionara directamente por primera vez.

Iván Cepeda decidió continuar una línea qué el Polo Democrático había iniciado con mi trabajo parlamentario: la investigación del genocidio colombiano y su autor: la alianza entre políticos poderosos y el narcotráfico paramilitarizado. Pero Iván no logró el debate en el sitio… https://t.co/r36YtBMnaF — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2025

