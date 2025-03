‘Coco’ fue uno de los participantes más controversiales de la temporada debido a, como dicen varios, sus cambios de humor constantes, además de sus actitudes hacia ciertos habitantes.

Lo cierto es que, finalmente, él fue eliminado en la última gala por el público, por lo que estuvo dando varias entrevistas en las que habló de su experiencia dentro del formato televisivo.

Entre esas cosas, le preguntaron si volvería al programa, a lo que él contestó categóricamente que tendría una condición con varios millones de por medio:

“Les digo: ‘Me dan 200 millones de pesos semanales‘. ‘¿Qué? Usted está loco’. ‘Ah, bueno, muchas gracias’. Yo no vuelvo ni loco. No me arrepiento, fue una experiencia que yo quería vivir. A mí me llama RCN a invitarme. Yo estaba en Pereira y dije: ‘Lo quiero hacer porque es un reto’. Yo en ese momento tenía 2.000 seguidores en Instagram, puedo subir en esto, también es plata”.

Los usuarios en Internet no fueron tan compasivos y lo criticaron además por su rara relación con Karina García y las malas intensiones que, para algunos, tenía con ella.

Lo cierto es que hasta contó que las cosas en la casa iban a cambiar debido a que él afirmó que los ‘influenciadores’ se irían en contra de los actores y las personas con mayor recorrido en televisión.

