La actriz Margalida Castro quien estuvo en la pantalla durante más de cuatro décadas, falleció a los 82 años, dejando una huella profunda en el mundo del entretenimiento nacional.

Castro fue reconocida por su destacada trayectoria en series y novelas, especialmente por su participación en ‘Caballo viejo’, ‘Paquita Gallego’ y ‘el Secretario’, entre otras.

Su versatilidad y carisma la convirtieron en una de las actrices más admiradas, siempre destacándose por sus interpretaciones llenas de emoción y autenticidad.

La noticia de su muerte fue confirmada a través de las redes sociales, por medio de su manáger, colegas cercanos expresaron su dolor y agradecimiento por todo lo que Margalida dejó en la industria y en el corazón de sus seguidores.

Un mes antes de su muerte, Margalida Castro viajó a Chile para conocer a sus nietos, ya que sus dos hijas se habían radicado allí. Durante su visita, la actriz, que celebró su cumpleaños número 82 en compañía de sus seres queridos, lució visiblemente deteriorada.

Según su hija, fue un encuentro muy especial, “con sus nietos fue algo maravilloso”, aunque las fotografías mostraban su evidente fragilidad. A su regreso a Colombia el 20 de noviembre de 2024, su mánager, Claudia Serrato, la vio mucho más pálida que en los cumpleaños anteriores de 2023 y 2024. “Yo dije, eso no es normal, pero no le quise preguntar nada”, comentó Serrato al programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, notando la notoria diferencia en su salud.

¿Qué cáncer padecía Margalida Castro que la llevó a la muerte?

Horas después de su llegada al país, Margalida fue internada y, tras varios exámenes, se le diagnosticó un regreso del cáncer que había padecido años antes. El cáncer, que inicialmente fue de colon, esta vez había afectado el páncreas y el hígado. Un amigo cercano a la actriz explicó: “Tenía un tumor en el páncreas y ya está obstaculizando la cabeza del páncreas, pero ya no había nada que hacer”, explicó a ese medio.

¿Qué pasó en los últimos días de Margalida Castro?

En sus últimos días, Margalida estuvo rodeada de su círculo cercano, incluido el actor Juan Pablo Espinosa. Claudia Serrato, su mánager, recordó con dolor cómo vio a la actriz apagándose lentamente. “Siempre estuvimos con ella para que se sintiera acompañada”, afirmó Serrato, reconociendo lo difícil que fue recibir la noticia de su fallecimiento.

El día de su muerte, la actriz Geraldine Zivic reveló que tuvo un sueño en el que Margalida se le apareció y le dijo: “Yo no me he ido, yo estoy viva. Yo estoy aquí.” Además, Andrés, uno de sus mejores amigos, compartió que en esos días finales tuvieron la oportunidad de despedirse de ella, un momento que, según él, será siempre recordado.

