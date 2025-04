Mauricio Gómez, más conocido como ‘la Liendra’, ha abierto su corazón en varias oportunidades dentro de ‘La casa de los famosos’ y lo ha vuelto a hacer en las últimas horas.

El reconocido ‘influencer’, quien se ha destacado por su sinceridad, compartió con sus compañeros en el ‘reality’ una dolorosa experiencia de su pasado: cómo su primer mánager lo traicionó robándole más de 200 millones de pesos, una suma que había ahorrado con esfuerzo para comprar su primera casa.

La confesión, cargada de emoción, dejó al descubierto una faceta vulnerable del creador de contenido que pocos conocían.

Durante una dinámica de la producción, ‘La Liendra’ relató cómo, en sus inicios como creador de contenido, confió plenamente en quien lo representaba. “Empiezo a generar buenos ingresos y mi mánager en ese momento tenía una buena familia. Entonces le dije ‘mire, cerré este negocio de 5 millones’, y él me decía ‘venga, guardémoslos en esta caja fuerte’, que era del papá”, relató inicialmente.



Luego, agregó: “Así sucesivamente me ahorré 250 millones. Yo seguía pagando arriendo, me volví amigo del señor al que le pagaba arriendo en el condominio y un día lo senté y le dije que por qué no me vendía esa casa”.

Al escuchar que efectivamente le venderían la casa en la que vivía, ‘la Liendra’ empezó a hacer el proceso y el trámite para comprarla. Fue allí, cuando tuvo que ir a buscar el dinero, que se dio cuenta de lo que había pasado.

“Cuando llegué a donde el papá le pregunté si estaba su hijo y me dijo ‘no, no está’. Le dije ‘será que me puede entregar la plata que la necesito’. Él me dijo: ‘Cómo así, yo no tengo plata porque hace más de 15 días le entregué esa plata a él’”, recordó Gómez.

Por último, aseguró: “Yo me desespero, lo empiezo a buscar por todo lado, y cuando lo encuentro en un lugar el man estaba drogado, llevado de lo que sea… se me sopló los 200 millones. Perdí toda la plata”.

De acuerdo con su testimonio, este robo no solo representó una pérdida económica, sino también un golpe duro a su confianza y sus sueños de estabilidad, algo que lo marcó profundamente en su camino al éxito.

Este episodio no solo pone en perspectiva el ascenso de ‘la Liendra’, quien hoy vive en un lujoso ‘penthouse’ en El Poblado, Medellín, sino que también subraya las dificultades que enfrentó en sus inicios.

En La casa de los famosos, Mauricio Gómez ha aprovechado para mostrar una cara más humana, alejada de la polémica que a veces lo rodea, y esta historia ha conectado con muchos seguidores que ven en él un ejemplo de resiliencia.

¿Quién es ‘la Liendra’, de ‘La casa de los famosos’?

‘La Liendra’, cuyo nombre real es Mauricio Gómez Escobar, es un reconocido ‘influencer’, youtuber y creador de contenido colombiano que se ha convertido en una figura destacada en las redes sociales.

‘La Liendra’ saltó a la fama gracias a sus videos en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, donde acumula millones de seguidores (más de 7 millones en Instagram al cierre de 2024, por ejemplo).



Su contenido suele ser una mezcla de humor, anécdotas personales, retos virales y opiniones sobre temas cotidianos, lo que lo ha hecho conectar con una audiencia joven. Con un estilo irreverente y directo, se ha posicionado como uno de los ‘influencers’ más influyentes de Colombia, aunque también ha estado envuelto en controversias por sus comentarios o acciones, como cuando fue criticado por promociones comerciales cuestionables.

