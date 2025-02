En el ‘reality’ de convivencia del Canal RCN, Juan Ricardo Lozano comenzó su relato indicando que creció en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, y allí su padre y su madre sacaron adelante a la familia con 6 hijos.

Conmovido, el humorista contó que a los dos años le diagnosticaron polio y que su madre decidió llevarlo al Instituto Roosevelt para comenzar con el tratamiento, pues esa enfermedad causa debilidad muscular y parálisis.

Para el humorista no fue fácil recordar su niñez, pues rompió en llanto ante la mirada atenta de Carla Giraldo, presentadora de ‘La casa de los famosos’.

“Lo triste es que me dejaban allí un buen rato para las terapias, pero recuerdo que eran como dos días que me dejaban allá. Mis padres tenían 3 objetivos que no podían faltar: alimentación, techo y educación. Todo lo encerraba ese amor que nos tenían”, dijo.

De hecho, ‘Alerta’ detalló que luego del tratamiento el médico le explicó a su mamá que tenía que escoger entre una silla de ruedas o muletas, puesto que ya no había otra solución para tratar la situación.

“Pero cuando me dejaban solo allá [Instituto Roosevelt] sufría mucho. Esas terapias duraron 5 o 6 años. Al final, me salían unas bolas [en las piernas] y me operaron de eso. El médico me dijo que ya no tenía más arreglo, que tenía que escoger entre una silla de ruedas o muletas”, precisó.

‘Alerta’ sufrió ‘bullying’ por enfermedad

Fue en ese momento en el que ‘Alerta’ fue más allá y contó que su mamá escogió las muletas porque creía en la mejoría de su movilidad; una sabia decisión, pero que afectó al humorista en su infancia y adolescencia.

“Mi madre escogió muletas porque sabía que podía moverme más y logré moverme. Como a los 7 u 8 años me superé en eso y en el colegio mi hermano mayor me defendía mucho porque me hacían ‘bullying’. Me sentí protegido por todos mis hermanos, no participaba de juegos, no estaba en nada. Mis hermanos hacían cosas y siempre me metían, me dejaban jugar”, finalizó con la voz entrecortada y los ojos encharcados.

