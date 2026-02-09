Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo 8 de febrero en la intersección de la calle 127 con carrera 13, en el norte de Bogotá, donde una camioneta particular y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo un motociclista lesionado.

Sigue a PULZO en Discover

Estas son las imágenes del impresionante choque:

De acuerdo con versiones preliminares conocidas en el lugar de los hechos, el siniestro se habría producido luego de que el conductor de la motocicleta, al parecer, se pasara un semáforo en rojo, lo que ocasionó el fuerte impacto contra el vehículo particular que transitaba de manera regular por la vía.

El choque fue de tal magnitud que el motociclista salió expulsado varios metros, quedando tendido sobre el asfalto, con múltiples lesiones visibles. Testigos que se encontraban en el sector alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y a las autoridades de tránsito, quienes llegaron rápidamente al sitio para atender la situación.

Paramédicos prestaron los primeros auxilios al herido y, posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial cercano para su valoración médica, donde permanece bajo observación. Hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su estado de salud actual.

El accidente generó congestión vehicular en este importante corredor vial, mientras agentes de tránsito realizaban el procedimiento correspondiente, el levantamiento del informe y la regulación del tráfico en la zona.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer con exactitud las responsabilidades del siniestro, a través del análisis de cámaras de seguridad del sector y testimonios de testigos presenciales.

Este nuevo hecho vuelve a encender las alertas sobre la imprudencia en las vías de la capital y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en intersecciones semaforizadas, donde los excesos de velocidad y la omisión de señales continúan siendo una de las principales causas de accidentes graves.

Desde los organismos de movilidad reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a respetar los semáforos, señales de tránsito y límites de velocidad, con el fin de prevenir tragedias y proteger la vida de todos los actores viales.

* Pulzo.com se escribe con Z