Un vuelo de la aerolínea Latam Airlines que salía desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hacia Rionegro tuvo que regresar poco después de despegar debido a un altercado entre pasajeros ocurrido en la noche del viernes 13 de febrero.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el incidente se presentó en el vuelo LA4032 que cubría la ruta Bogotá–Medellín. La compañía explicó que la situación obligó a activar los protocolos establecidos para preservar la seguridad a bordo.

En un comunicado citado por ese medio, la aerolínea indicó que: “La tripulación actuó conforme a los procedimientos, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del equipo”.

Tras el regreso de la aeronave, fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes retiraron al pasajero involucrado en el incidente. Posteriormente, según la información conocida, se logró restablecer el orden dentro de la cabina y el vuelo retomó su proceso de salida hacia Medellín.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre las causas del altercado ni sobre las medidas adoptadas por las autoridades frente a la persona retirada del avión.

Por ahora, la aerolínea reiteró la importancia de cumplir las normas de comportamiento durante los vuelos, mientras usuarios en redes sociales también insistieron en respetar estos espacios para evitar riesgos a otros viajeros.

¿Qué pasa si alguien es violento en un avión en Colombia?

Un pasajero que tenga comportamientos violentos o inadecuados durante un vuelo o dentro de un aeropuerto en Colombia puede enfrentar sanciones económicas y medidas administrativas, de acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia. La entidad señala que estas conductas pueden llevar a que la persona sea catalogada como pasajero disruptivo, lo que implica la apertura de un proceso sancionatorio. Las multas previstas oscilan entre 4,5 y 23 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de los hechos y de las afectaciones que se generen para la operación aérea o la seguridad de los ocupantes. Las autoridades aeronáuticas reiteran que las normas aplican en todo el territorio de Colombia y buscan garantizar la seguridad, el orden y el normal desarrollo de las operaciones aéreas y aeroportuarias.

