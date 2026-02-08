La reciente liberación de Jhon Viáfara, exfutbolista de la Selección Colombia y campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, reactivó cuestionamientos sobre la forma en que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) presentó su caso dentro de un polémico listado oficial.

(Vea también: Jhon Viáfara está en libertad, según La Patria: revelan qué pasó con el campeón de la Libertadores)

Viáfara, quien fue capturado en marzo de 2019 en Cali y extraditado a Estados Unidos en 2020, aparecía en el portal del DHS en un apartado denominado “Lo peor, de lo peor”, espacio en el que esa entidad agrupaba a personas detenidas en territorio estadounidense, señaladas por múltiples delitos, así como a inmigrantes.

Según la información publicada por el propio Departamento de Seguridad, el exjugador colombiano había sido capturado en Oxford, Wisconsin, y vinculado a delitos de tráfico de drogas. No obstante, ese dato llamó la atención, ya que Viáfara no fue detenido en ese lugar, sino en Colombia, antes de ser extraditado.

I caught the Department of Homeland Security and Kristi Noem lying to inflate their numbers on the “worst of the worst” website. Today I was looking through their database and it caught my attention that they had Jhon Viáfara Mina from Colombia on there. They claim they… pic.twitter.com/csQkT7r7Xn — Carlos Eduardo Espina (@Carlos_E_Espina) February 5, 2026

Esta inconsistencia alimentó versiones que circularon en las últimas horas, según las cuales el Departamento de Seguridad habría inflado o ajustado sus cifras y registros para fortalecer el impacto de ese listado, especialmente en el grupo denominado “Lo peor, de lo peor”.

En su portal web, el DHS explicó que ese apartado estaba destinado a resaltar a “los peores criminales extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, en el marco de una estrategia de deportaciones masivas impulsada bajo el liderazgo de la entonces secretaria Noem y en cumplimiento de directrices del presidente Donald Trump.

Qué fue lo que pasó con Jhon Viafara

El exmediocampista colombiano había sido capturado en una operación conjunta entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional, en procedimientos adelantados en Jamundí y Medellín.

Junto a otras cuatro personas, Viáfara fue señalado de presuntamente integrar una red dedicada al envío de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas, semisumergibles y otras embarcaciones, entre los años 2008 y 2018.

Aunque el delito por el que fue procesado correspondía al narcotráfico, la forma en que su caso fue presentado por el Departamento de Seguridad estadounidense dejó interrogantes sobre la precisión de la información publicada y el uso de su nombre dentro de una narrativa más amplia sobre criminalidad extranjera.

