En apenas cinco días del 2026 se ha desatado una nube oscura sobre las relaciones entre dos naciones vecinas del continente americano. El pasado 4 de enero de 2026, a las diez de la noche, las palabras del presidente Donald Trump contra el mandatario colombiano Gustavo Petro arrastran a Colombia a una tormenta política. Los comentarios del mandatario estadounidense suenan muy familiares a la controvertida intervención militar en Venezuela que acabó con la detención de Nicolás Maduro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Petro prepara su regreso? La estrategia política detrás del protagonismo presidencial rumbo a 2026)

Al igual que el caso venezolano, las acusaciones de Trump hacia Petro sobrepasan el terreno personal para plantear una eventual operación militar en suelo colombiano, descrito por el magnate como un país “muy enfermo”. Durante un vuelo en el Air Force One, Trump aprovechó para afilar su discurso afirmando que a Petro le gusta “hacer cocaína y enviarla a Estados Unidos” y aseguró que “no lo va a hacer por mucho más tiempo”.

Estas afirmaciones, que asociaron directamente a Petro y su administración con el narcotráfico, desataron una inmediata ola de indignación tanto en Colombia como en la comunidad internacional.

Lee También

La respuesta colombiana no se hizo esperar. Petro, desde sus redes sociales, respondió: “Deje de calumniarme, señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”, defendiendo también a Maduro y haciendo un llamado de unidad en Latinoamérica ante la presión estadounidense. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller Yolanda Villavicencio calificó las palabras de Trump como “ofensivas, inadmisibles y profundamente irrespetuosas”.

Incluso, en otro trino, el presidente Petro aseguró que se pronunciará pronto sobre las palabras de Trump a Colombia. El mandatario hasta insinuó con combatir de nuevo: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump. En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

En el ámbito nacional, la oposición también se unió en el rechazo a los comentarios de Trump. Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, increpó firmemente: “Colombia no es Venezuela ni un estado fallido; aquí hay instituciones, democracia y soberanía que se defienden, no se negocian”. La amenaza de Trump de una posible intervención militar también fue denunciada por una precandidata presidencial, cuyo nombre no fue revelado.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.