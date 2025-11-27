(Lea también: Qué se sabe de la subteniente asesinada por capitán en el Cantón Norte; no vivía en Bogotá)
El vehículo terminó estrellado cerca de las casas fiscales y registraba múltiples impactos de bala en el lado del conductor. Unidades de emergencia trasladaron al militar hacia un centro asistencial.
#ATENCIÓN Se registró un ataque sicarial en las casas fiscales de Popayán, Cauca. La víctima sería un alto oficial del Ejército que se movilizaba en un vehículo particular. El uniformado fue remitido de urgencia a un centro médico. https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/tHgo3v1OkZ
Noticia en desarrollo…
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
