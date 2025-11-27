El atentado ocurrió entre el colegio Champagnat y la glorieta de La Toscana, según El Tiempo. El oficial, de apellido Granado, se desplazaba en un Kia Picanto blanco cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego de manera directa.

(Lea también: Qué se sabe de la subteniente asesinada por capitán en el Cantón Norte; no vivía en Bogotá)

Sigue a PULZO en Discover

El vehículo terminó estrellado cerca de las casas fiscales y registraba múltiples impactos de bala en el lado del conductor. Unidades de emergencia trasladaron al militar hacia un centro asistencial.

Lee También

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.